Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, viene ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021 mentre viaggia su un’auto non blindata verso Rutshuru, nel Nord Kivu. Nell’attentato muoiono anche il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista congolese del Pam, Programma alimentare mondiale, Mustapha Milambo. Attraverso le voci dei familiari e dei più diretti testimoni, alcuni mai ascoltati dagli inquirenti italiani e congolesi, il podcast si occupa di un caso su cui le nostre autorità hanno rinunciato a fare chiarezza. È accertato che due funzionari Pam Congo hanno compiuto gravissime inadempienze nella preparazione del viaggio, ma non saranno mai processati per via dell’immunità diplomatica. La ricostruzione ufficiale, inoltre, lascia molti dubbi: l’ambasciatore morì per una rapina finita male o perché voleva andare a fondo su una questione di fondi spariti? I cinque congolesi condannati all’ergastolo sono i veri esecutori o capri espiatori? Grazie a testimonianze inedite e a una ricostruzione approfondita, questo podcast tenta di riaccendere una luce su un caso archiviato troppo in fretta.

L'autore di questo podcast è Luca Attanasio, giornalista esperto di Africa, omonimo dell'ambasciatore. La prima puntata è in uscita il 20 febbraio, le altre quattro il 27 febbraio, il 6, 13 e 20 marzo.

