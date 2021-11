Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Giornate speciali, edizione speciale. Il 3 e 4 ottobre ci sono le elezioni amministrative. Difficile che la cosa vi sia sfuggita, visto che si vota in 1342 comuni e tra questi ci sono tutte le principali città, da Roma a Milano, da Napoli a Torino. Il punto però è, ma come ci si orienta in questo mare magnum di candidature? Vi aiuta Domani. Anzi, DopoDomani, e cioè la edizione speciale che trovate assieme al solito quotidiano. Il titolo è “Dalla campagna alle città”, e questo numero bonus si trova in edicola il 2 ottobre a 2 euro e 50 quotidiano incluso oppure quando vorrete in digitale e gratuito se siete nella nostra comunità di abbonati. Non perdetelo mi raccomando. E poi come sempre tutte le notizie le analisi le inchieste di Domani nell’edizione quotidiana.

© Riproduzione riservata