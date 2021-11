In occasione dell'anniversario della strage del Bataclan l'esperto di terrorismo Matteo Pugliese racconta perché l'Europa non fa abbastanza in termini di prevenzione

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

13 novembre, questa data è anche un triste anniversario, perché proprio un 13 novembre, del 2015, c’è stata la strage del Bataclan. Il più grave attentato terroristico avvenuto in Europa dalle stragi del 2004 a Madrid sollecita un’analisi di un esperto, di terrorismo, e cioè Matteo Pugliese, ricercatore Ispi. Che spiega perché dopo quella strage l’Europa pare proprio non aver imparato la lezione. I motivi ve li spiega in modo articolato nella sua analisi. La sintesi è che dovremmo imparare a prevenire le minacce anziché a inseguirle.

Youssef Hassan Holgado vi racconta la rete di imprenditori alla corte di Matteo Renzi. Dalle indagini della procura di Firenze sulla fondazione Open emergono infatti dettagli interessanti sul rapporto tra renziani e nomi prestigiosi della filiera agroalimentare nostrana.

E se invece volete sapere che cosa lega Forza Nuova ai sovranisti polacchi, sì, gli stessi tanto vicini a Salvini e Meloni, ve lo racconto io. C’è una marcia neofascista dove Forza Nuova va a reclamare l’uscita di galera di Fiore e Castellino, è una marcia polacca occupata dai neofascisti polacchi supportati dal governo del Pis.

© Riproduzione riservata