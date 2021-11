Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Contrordine compagni Lgbt, contrordine a tutti i colori dell’arcobaleno: sul testo della legge sull’omotransfobia si tratta. Dopo aver sostenuto per sette mesi l’esatto contrario, il segretario Enrico Letta si è arreso all’amara necessità dei numeri. E i numeri della vecchia maggioranza giallorossa al Senato sono dimagriti, scrive in prima pagina Daniela Preziosi. Quanto alla legge Zan, senza un segno di apertura alle modifiche, e cioè senza un cedimento alle velate minacce di Italia viva, il testo rischia di morire trafitto dalle richieste di “non passaggio all’esame degli articoli” firmate da Lega e Fratelli d’Italia. Una trappola congegnata da Roberto Calderoli, un voto procedurale probabilmente segreto. Con la protezione dell’anonimato, il rischio di franchi tiratori diventa certezza: ne potrebbero spuntare a mazzi da Italia viva. Ma anche nel Pd c’è chi non ha mai digerito alcuni passaggi della legge. Gli ottimisti contano almeno tre voti contrari. Il rischio è che i numeri svelino anche le magagne interne del partito di Letta.

A proposito di magagne, ce ne sono anche a destra. Perché se è vero che l’unione fa la forza, nel campo sovranista come vi racconto la debolezza fa l’unione. Succede così che i leghisti vanno in spedizione a Budapest per gremire con la destra polacca le piazze a sostegno di Viktor Orbán, assediato da un’opposizione unita che può batterlo ad aprile. La destra italiana e il premier ungherese spalleggiano a loro volta il primo ministro polacco nella crisi Polexit. E Mateusz Morawiecki pur di vantare supporto internazionale perde pure la memoria: ma come, non era il suo partito a dire che «Le Pen è al pari di Putin»? Ora Morawiecki nel pieno di un vertice europeo incontra Marine. Pure la leader del Rassemblement non è da meno. In competizione a destra con Éric Zemmour, in vista delle presidenziali stringe mani a tutti: si fa invitare a Budapest, invita Matteo Salvini a Parigi. Entrambi annunciano che la nuova alleanza della destra europea è imminente. Di imminente ci sono per ora le reciproche debolezze.

