La pillola audio di oggi comincia con Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite dedicata al clima e che è in corso a Glasgow, in Scozia. Sapete che Domani tiene molto a questo tema, e infatti comincio col dirvi che ogni mattina dal 2 al 12 novembre trovate sul nostro portale Buongiorno Glasgow, che è il podcast su Cop26 realizzato per noi, o meglio per voi, dai ragazzi di Destinazione Cop.

E poi lì a Glasgow c’è Ferdinando Cotugno che ci racconterà i progressi, quelli realizzati o quelli mancati, della conferenza. E in questa edizione è in prima pagina, per riferirci di un primo risultato. Un patto per le foreste. Lo siglano 114 paesi che coprono l'85 per cento dei suoli forestali globali, e che si assumono l’impegno di fermare la deforestazione entro il 2030. Il che è importante, anzitutto perché è un tema centrale del vertice e per il pianeta. E poi perché tra i paesi che sottoscrivono il patto ci sono anche luoghi di devastazione passata e presente come Brasile, Repubblica Democratica del Congo e Indonesia.

Per chiudere, Barroso chi? Come vi racconto, Il ministro Brunetta ha ricevuto Josè Manuel Barroso, ovvero «il già presidente della Commissione europea» come lo chiama Brunetta. Il problema è che Barroso è pure molto altro: è ai vertici di Goldman Sachs, ed è a capo del board di Gavi, che si occupa di vaccini con Big Pharma. Barroso è l’esempio più eclatante di un conflitto di interessi di portata globale.

