Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Le indagini confermano ciò che purtroppo questo giornale, e il collega Nello Trocchia, denunciano da mesi, e cioè la brutalità del pestaggio di stato compiuto in carcere a Santa Maria Capua Vetere.

La procura della repubblica ha chiuso le indagini sull'orribile mattanza compiuta nel carcere Francesco Uccella, il 6 aprile 2020, dagli agenti della polizia penitenziaria, coperti e sostenuti dall'intera catena di comando. Sono coinvolte 120 persone che rispondono a vario titolo di tortura pluriaggravata, abuso di autorità, frode processuale, falso in atto pubblico, depistaggio, calunnia… In quel pestaggio di stato un detenuto algerino di 27 anni, Lamine Hakimi è morto dopo le botte, le violenze subite e un duro e ingiustificato regime di isolamento.

L'indagine si avvia rapida verso il processo e mette sotto accusa l'intera catena di comando, come ci racconta Nello Trocchia. Le istituzioni avevano risposto con il silenzio e con la menzogna nonostante l'esposto del garante dei detenuti, le denunce di Antigone, le inchieste di Domani. L'ex ministro dell'Interno e leader leghista Matteo Salvini aveva difeso gli agenti spiegando che non potevano certo rispondere con le 'margherite' alle violenze contro gli agenti stessi - violenze che però non c'erano mai state. Mentre c’è stata invece la violenza di stato.

© Riproduzione riservata