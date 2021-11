Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

La prima legge di bilancio ad opera del governo Draghi si rivela, come spiega Giovanna Faggionato, una opera di equilibrismo innanzitutto. Uno slalom tra le richieste dei partiti, e pochi punti fermi. La proroga dell’ecobonus, quota 100 anch’essa prorogata anche se trasformata in 102, insomma una lista di richieste soddisfatte. Rimane fuori solo il cashback. Sarà forse per questo equilibrismo, scrive Faggionato, che alla fine del lungo consiglio dei ministri è scattato l’applauso.

La manovra, come sapete, tocca temi come pensioni e reddito di cittadinanza. Proprio su questi, e pure sul salario minimo, e molto altro, ho intervistato il commissario europeo al Lavoro. Per sentire appunto cosa ne pensa, e cosa sta facendo, Bruxelles. Nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit si occupa di lavoro e di diritti sociali. Prima di diventare commissario nel 2019, è stato per ben 15 anni al governo nel suo paese, il Lussemburgo, e poi a Strasburgo come europarlamentare socialista. Nell’intervista che trovate in questa edizione affronta i temi più attuali sia in Italia che in Europa, dove Schmit è alle prese coi diritti dei lavoratori delle piattaforme; Uber e dintorni, tanto per capirci.

