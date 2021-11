I social media come Twitter che hanno un futuro incerto e i predatori mediatici come il premier ungherese la cui presa sui media va ben oltre i confini del paese da lui governato

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

In questa edizione trovate un paio di spunti interessanti sul tema dei media. Social, media, ma anche derive illiberali e media.

Cominciamo dai social. Andrea Daniele Signorelli riflette su Twitter: c’è ancora un futuro per Twitter? E se sì, quale? I Fleet per esempio un futuro non ce l’hanno più. I fleet rappresentano il tentativo di Twitter – non particolarmente originale – di introdurre anche su questo social network le Stories, le storie, sulla scia di quanto già fatto da Instagram e Snapchat. Lanciati nel novembre 2020, i fleet sono stati rapidamente ritirati questo 3 agosto. La causa? Lo scarso utilizzo. E tutto questo nonostante i fleet fossero parte integrante della strategia dichiarata dal ceo Jack Dorsey per raddoppiare utenti ed entrate entro la fine del 2023.

Obiettivo che sembra sempre meno realizzabile. A dire il vero, sostiene Signorelli, l’unica strategia che Twitter pare perseguire con costanza è quella di tentarle tutte nella speranza che prima o poi qualcosa funzioni. La ragione per cui Twitter, nonostante tutto, continua a godere di un certo rilievo sta nella visibilità garantita da politici (Trump in testa), giornalisti e così via. Per il futuro Dorsey punta su bitcoin e decentralizzazione, ma non sarebbe meglio cercare di risolvere prima i tanti problemi di Twitter?

A proposito di media, “predatore mediatico”: così viene definito il premier ungherese Viktor Orbán. Quello che forse non immaginate è che la presa di Orbán sui media, la sua capacità di soffocare il pluralismo, va oltre i confini del paese da lui governato. Si espande sia a sud che a nord di Budapest. Il premier è considerato l’ispiratore delle mosse del governo polacco per mettere a tacere le voci indipendenti. E la sua influenza non si riduce alla proposta di un modello replicabile: in paesi come Slovenia e Macedonia del Nord, l’Ungheria interviene a colpi di acquisizioni nel panorama mediatico locale. Vi spiego tutto sul giornale.

© Riproduzione riservata