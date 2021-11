Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Follow the money, seguite con noi dove vanno i soldi, e l’uso dell’inglese qui non è casuale. I due Giovanni di redazione, Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian, vanno sulle tracce dei fondi esteri di Forza Nuova e dimostrano che quei fondi finanziano la propaganda no vax.

Vi invito a leggere tutta la ricostruzione nella prima pagina di questa edizione, ma in sintesi: il Saint George Educational Trust ha sede a Londra. Tra il 1999 e il 2000 il parlamento britannnico aveva già portato alla luce i legami tra questo trust e gli ex terroristi di Terza posizione e dei nar. Tra i rappresentanti del trust c’è... Nicoletti; Patrizio Nicoletti è il terrorista di Terza posizione migrato poi in Forza Nuova.

Ma veniamo a oggi. Questo trust, il Saint George Educational Trust appunto, inietta soldi verso una associazione anti vaccini, la Vicit Leo, costituitasi nel luglio 2020. I documenti bancari ottenuti da Domani mostrano che tra il 27 e il 30 novembre il denaro del trust riconducibile a Fiore arriva sui conti dell’associazione no vax.

C’è di più: il trust ha un canale telegram, che si chiama Catholic Information Hub. Sapete cosa manda a dire questo canale questo stesso 12 ottobre? “Se i leader della rivolta popolare contro il green pass obbligatorio sono stati arrestati il 9 ottobre, hanno bisogno delle vostre preghiere e del vostro aiuto finanziario”.

© Riproduzione riservata