Ci lascia Enrico Fierro che ha scritto per Domani e che per tutta la sua vita ha scelto la parte delle cause giuste anche quando erano cause perse e cioè quasi sempre

In questa edizione trovate molte inchieste e analisi interessanti, c’è per esempio quella che apre il giornale, a firma di Youssef Hassan Holgado, sulla truffa dei green pass falsi spacciati via Telegram. Ma mi sembra doveroso e giusto dedicare questa pillola serale a Enrico, Enrico Fierro, che era un collaboratore di Domani e che io non ho fatto in tempo a conoscere se non per telefono e via zoom. Ma che in redazione ha lasciato il segno. Voglio ricordarlo con le parole del direttore Stefano Feltri, che lo racconta così.

Enrico Fierro ha scelto di vivere e morire sempre nella trincea delle cause più giuste che, senza eccezioni, erano anche quasi tutte cause perse. D’altra parte, era nato ad Avellino, nel 1951, aveva costruito la sua reputazione professionale come cronista impegnato in una crociata impossibile contro gli abusi e i soprusi di quella che, come fanno solo le persone del sud, chiamava “la mia terra”.

Che poi non era una terra specifica, perché nei decenni è stata l’Irpinia dominata da Ciriaco De Mita, soprattutto dopo il terremoto, e poi la Campania sotto l’influenza di Paolo Cirino Pomicino, bersaglio del celebre libro O Ministro di cui Fierro era uno dei tre autori, e poi ancora la Napoli che sperava potesse rinascere con il suo amico Luigi De Magistris.

Ma la sua terra era anche la Calabria bella e disperata, della quale Enrico continuava a denunciare gli scandali ma anche celebrare una società civile e vitale, nella quale lui – che la vedeva con chiarezza a noi impossibile da Roma - non ha mai perso la speranza.

