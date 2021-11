Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

In questo sabato di mobilitazione antifascista trovate una prima pagina a tema, illustrata da Marilena Nardi. Con Nello Trocchia avete anche una ricostruzione dei fatti di un sabato fa, che hanno avuto il culmine nell’assalto al sindacato. Per capire il disastro prima organizzativo e poi gestionale del 9 ottobre, dice Trocchia, bisogna partire da un dato. All’inizio della manifestazione c’erano solo venti militari dei reparti mobili dell’arma dei carabinieri. I venti carabinieri dei reparti mobili non erano presenti in piazza del Popolo, ma altrove, in piazza Bocca della Verità. Dopo un quarto di secolo dall’inizio della sua carriera criminale, Castellino si è concesso una trionfale marcia e arrivato davanti alla Cgil ha trovato pochissimi poliziotti a difesa del sindacato.

Vi segnalo che in questa edizione il quotidiano è accompagnato da uno speciale, è un DopoDomani che esce in occasione del salone del libro di Torino. Sedici pagine di racconti inediti e di illustrazioni.

© Riproduzione riservata