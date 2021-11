Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Matteo Salvini è di nuovo in Calabria per il tour elettorale, per provare a spingere la Lega verso la vittoria alle elezioni regionali di ottobre. I sondaggi sono dalla sua, ma sul partito calabrese si addensano nuove ombre dopo l’inchiesta di Domani sui rapporti tra ‘ndrangheta e uomini del Carroccio.

Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian vi raccontano di che ombre si tratta. Riguardano uno dei candidati della lista leghista, che è parente del boss di Rosarno Rocco Bellocco, il paese dove Salvini era andato a festeggiare la vittoria elettorale delle politiche del 2018 e dove è tornato ora per inaugurare la nuova sede del partito.

I sospetti sulle relazioni con i clan degli uomini del leader della Lega emergono da documenti dell’antimafia: verbali dei pentiti, intercettazioni, fotografie; svelano anche il sostegno elettorale ricevuto dalla Lega da personaggi delle cosche della ‘ndrangheta di Lamezia Terme. Presunti narcotrafficanti e imprenditori insospettabili contigui alle ‘ndrine che hanno votato per la Lega sia alle politiche del 2018, sia alle europee dell’anno successivo e alle ultime regionali 2020. Tornata elettorale vinta dalla berlusconiana Jole Santelli, e che permise per la prima volta alla Lega di conquistare uno scranno nell’assemblea regionale.

Dai documenti inediti pubblicati è emerso l’attivismo degli stessi uomini sospettati dall’antimafia durante questa campagna elettorale. Salvini dopo la nostra inchiesta ha attaccato Domani: «Sono dei poveretti, hanno paura della Lega», dice. Il leader però non entra nel merito dell’inchiesta né dei dettagli rivelati dalle carte investigative sul deputato Domenico Furgiuele e gli altri dirigenti leghisti coinvolti.

Salvini tace anche su una candidatura destinata a fare molto discutere. Quella di Enzo Cusato, consigliere comunale uscente di Rosarno, paese della piana di Gioia Tauro. Cusato porta in dote una parentela pesante: è consuocero del boss Bellocco, di uno dei casati della ‘ndrangheta più ricchi e potenti, con ramificazioni nel centro nord Italia e all’estero. La figlia di Cusato è sposata con Domenico Bellocco, figlio del capofamiglia. Per capire la forza criminale di questa famiglia è utile riportare un’intercettazione agli atti di uno dei tanti processi alla cosca: le parole sono «Rosarno è nostra e di nessun altro».

