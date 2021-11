Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Edizione speciale, edizione che ci riporta nella Genova del G8 e di venti anni fa. Per fare i conti con la storia recente. Conti che la politica non è mai stata costretta a fare fino in fondo.

E allora vi invito per esempio a leggere il contributo di Alessandra Sardoni su De Gennaro e gli altri, cioè tutti quelli che si sono salvati, gli impuniti della violenza di stato. Il livello politico.

La commissione parlamentare di inchiesta sulle violenze di Genova alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto non c’è mai stata. Restano le conclusioni di un comitato parlamentare che ha condotto i suoi lavori in modo da proteggere il capo della polizia e il governo Berlusconi.

Di quali abusi parliamo, ce lo raccontano in questo speciale i protagonisti. Per esempio Mark Covell, che in quel luglio 2001 era venuto da Regno Unito a Genova, come giornalista di Indymedia UK, e che fu pestato dalle forze dell’ordine fino a finire in coma. «Non ho ancora avuto giustizia», mi dice nell’intervista.

Giulia Merlo intervista invece l’avvocato delle vittime. Ezio Menzione è stato non solo testimone diretto dei giorni di Genova ma difensore in tutti i processi: ai manifestanti, per i fatti della scuola Diaz e di Bolzaneto.

Era lì, sul posto, a scrivere, Enrico Deaglio, e lui, che oggi scrive su Domani, ci riporta dove la storia avviene. Con le ragioni di chi manifestava per un’altra globalizzazione; quella dei diritti, non quella neoliberista. Con i servizi segreti italiani e americani che installano missili per difendere i leader, con una città trasformata in ghetto dove le persone sono state massacrate.

Questa è la storia di una democrazia violata; la nostra.

