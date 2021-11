Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Sapete, cari lettori, quanto è importante tenere alta l’attenzione sul caso di Patrick Zaki, che si è ritrovato da studente di un master all’università di Bologna a incarcerato senza prospettive d’uscita in una prigione egiziana. E infatti Domani c’è sempre stato, a ricordare di Zaki. A sollevare attenzione.

In questa edizione Patrick Zaki è in prima pagina. Purtroppo la notizia non è, buona: dopo quasi due anni di custodia cautelare, l’Egitto ora rinvia a giudizio il ricercatore. Le accuse sono diverse da quelle usate a pretesto dell’arresto, e cioè alcuni post Facebook. Una decina di post che peraltro la difesa non ha mai potuto visionare e di cui ha sempre contestato la veridicità. Ora ci si basa, per mettere sotto accusa Zaki, su un articolo da lui scritto nel luglio del 2019. È un testo sulla condizione della minoranza cristiano copta nell'Alto Egitto, spesso protagonista di incidenti con i cittadini musulmani e soggetta a limitazioni dei luoghi di culto. I dettagli ce li spiega Laura Cappon.

Cosa succede ora? Succede che questo 14 settembre Patrick Zaki viene sottoposto a processo, e questo accade a Mansoura, la sua città natale. Le imputazioni che il giovane ricercatore deve affrontare davanti alla corte sono, testualmente, «diffusione di notizie false e diffusione di terrore tra la popolazione, al fine di danneggiare la sicurezza e l'interesse pubblico». Di scenario spaventoso parla l’amico di Patrick, Amr Abdelwahab, che è anche impegnato nella campagna per la sua liberazione - #FreePatrickZaki. «Siamo tutti spettatori - dice - e nessuno può dire cosa succederà».

