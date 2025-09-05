In un tranquillo sabato mattina Padova si sveglia sotto assedio. Mezzi blindati e posti di blocco impediscono a chiunque di uscire senza essere fermato, mentre gli uomini della polizia agli ordini del pubblico ministero Calogero eseguono 22 ordini di cattura, 70 ordini di comparizione e un centinaio di perquisizioni domiciliari. Uno degli ordini di cattura colpisce anche Toni Negri. La sua storia processuale è al centro della puntata del podcast Per questi motivi
Negri e il teorema del 7 aprile, l’origine di un “cattivo maestro”
05 settembre 2025 • 07:00
