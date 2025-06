La seconda stagione di Per questi motivi – il podcast di Domani che racconta i processi che hanno cambiato la storia sociale italiana – cambia punto di fuoco rispetto alla prima.

Nella prima stagione abbiamo raccontato i processi che, con le condanne o le vittorie dei protagonisti, hanno poi portato alla conquista di diritti grazie al coraggio di donne e uomini che hanno saputo andare controcorrente.

In questa nuova stagione, su tutte le piattaforme di podcast e sul nostro sito, raccontiamo invece i casi in cui distinguere bene e male è più difficile. Prostituzione, delitto d’onore, tradimento, ma anche partite di calcio vendute, terrorismo e sequestri.

Racconteremo i processi a chi si sentiva vincitore ed è finito giudicato dalla storia, a chi ha ucciso per onore, a chi ha nutrito il suo successo sfruttando le illusioni altrui.

In questi casi giudiziari emerge la banalità del male, ma anche come – a ben guardare – esista uno spazio di chiaroscuro con molte sfumature di grigio tra giusto e sbagliato. Uno spazio in cui il contesto sociale, il momento storico o semplicemente le passioni umane condizionano le scelte personali dei protagonisti, ma anche il modo in cui il processo viene condotto.

La prima puntata esce venerdì 27 giugno e poi, ogni due settimane e per tutta l’estate, Per questi motivi accompagnerà i suoi ascoltatori in un viaggio che ancora una volta non racconta solo le vicende dei protagonisti ma anche l’Italia, passata e presente, con le sue arretratezze e le sue contraddizioni.

