Ha ragione l'Economist: la Gran Bretagna sta diventando politicamente instabile come l'Italia. Ma la caduta della premier Liz Truss offre anche altre analogie: in fondo, ha soltanto applicato le ricette economiche che stanno nel programma del centrodestra italiano. Un'altra puntata del format sperimentale di Appunti per ragionare su cosa c'è dietro le notizie e dialogare con la comunità di Domani, sempre con Stefano Feltri

