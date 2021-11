In questa prima puntata vi raccontiamo chi e dove ha ideato per la prima volta le Cop, i tre motivi per cui questi appuntamenti sono particolarmente cruciali quest’anno e a chi toccherà aprire le danze

Buongiorno Milano è il podcast di Destinazione Cop. Ogni mattina, dal 28 settembre al 2 ottobre 2021, in diretta da Milano per raccontare la Youth Cop e la Pre-Cop - le conferenze per il clima in vista della vera e propria Cop - Conferenza delle Parti di Glasgow (Scozia), a novembre.

Con questo podcast, fin dalle prime ore della mattina, ti racconteremo perché ognuna di queste sessioni, ognuno di questi dibattiti su questioni apparentemente lontane anni luce da noi influenzano e influenzeranno la nostra vita di tutti i giorni.

I fari del mondo sono puntati su Milano ora che dalle 35 alle 40 nazioni si ritroveranno qui per sciogliere alcuni dei nodi cruciali prima della conferenza del clima più importante del decennio.

Con Giovanni Mori, Sofia Pasotto, Luigi Ferrieri Caputi e Lorenzo Tecleme ogni giorno i racconti dal campo di quello che solitamente rimane confinato agli addetti ai lavori.

In questa prima puntata vi raccontiamo chi e dove ha ideato per la prima volta le Cop, i tre motivi per cui questi appuntamenti sono particolarmente cruciali quest’anno e a chi toccherà aprire le danze.

