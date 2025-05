C’è stato un tempo in cui il centrosinistra difendeva un principio: non può esistere alcun confine tra sfera privata e ruolo pubblico. In molte democrazie è banale solo ricordarlo, ma in Italia no. Chi governa, dal sindaco al premier, dal manager di una partecipata al consigliere comunale, dovrebbe assicurare ai cittadini che i palazzi del potere siano case di vetro.

E, allo stesso tempo, devono garantire che gli affari privati non condizionino la gestione della cosa pubblica o che il denaro della collettività non ingrassi le casse di aziende che celano interessi privati degli stessi amministratori che dovrebbero gestire quelle risorse pubbliche. In caso contrario, pur in assenza di reati e indagini giudiziarie, rischia di prevalere l’opacità, il sospetto di clientele, di favori.

Ribadiamolo: anche nel caso di Alessandro Onorato non interessano cascami da codice penale. In ballo c’è qualcosa di più prezioso: l’etica pubblica e la credibilità di chi ha giurato di dedicarsi al bene comune, non al proprio portafoglio o alla propria partita iva aziendale.

La dimensione della questione morale è slegata, diceva Enrico Berlinguer, da esiti giudiziari: «Significa porre un discrimine politico verso tutto un sistema di potere e un modo di governare», chiariva l’ex segretario del Pci.

Il caso dell’assessore ai Grandi Eventi di Roma e dei suoi evidenti conflitti di interesse, nonché dell’inopportunità dei suoi affari durante il mandato nella giunta capitolina guidata da Roberto Gualtieri, è prova di questa commistione che il centrosinistra ha sempre - giustamente - condannato.

Ma di fronte al quale, ora, resta silente. Come impaurito dalle possibili conseguenze, mostra un’indifferenza non degna di chi, tra i progressisti, si batte da sempre per una politica diversa.

Il Campidoglio, di fronte all’inchiesta di Domani basata solo su fatti e documenti inoppugnabili, ha scelto la via dello struzzo, già seguita dai dante causa politici dei vari Santanchè e Crosetto.

«L’amministrazione capitolina non commenta le scelte professionali private di Onorato, ma è interessata alla correttezza e all’efficacia del suo operato. Non risultano rilievi di tipo giudiziario sulla sua attività e non ci sono quindi le condizioni di aggiungere altro».

Poche righe per dirci che poco importa a Gualtieri e il Pd romani degli affari privati e dei conflitti di interesse del suo uomo ai Grandi eventi, come se questi affari non riguardassero proprio gli eventi che lui organizza.

Infine, il rifugiarsi dietro l’insussistenza (ad ora) di reati penali denota l’incapacità di assumersi responsabilità politiche e di valutare i fatti al dì fuori delle aule giudiziarie.

La vicenda Onorato solleva un’altra questione: la selezione della classe dirigente. Possibile che un partito non sia in grado di scegliere assessori liberi da potenziali conflitti di interessi? Non si è in grado? Oppure, peggio ancora, non c’è la volontà di farlo perché voti e potere in un certo settore dell’amministrazione contano più, appunto, dell’etica pubblica?

Onorato dovrebbe dimettersi per tutelare l’amministrazione da questo intreccio tra le sue attività imprenditoriali e il suo ruolo di assessore. Non è indagato, ma di certo è incompatibile.

A meno che non si dica che è normale che l’assessore ai Grandi eventi vende casa realizzando una plusvalenza, all’imprenditore che incassa dai grandi eventi organizzati Campidoglio. Se è normale, vuol dire che il Pd è in stato confusionale. Che è archiviato quel tempo in cui i progressisti si battevano nelle aule, nei talk show, nelle manifestazioni, per eradicare il conflitto di interesse dalla politica italiana. Era la stagione del berlusconismo imperante.

Da un lato il Cavaliere e i suoi seguaci profeti di un Paese libero (nel senso di ognuno faccia un po’ come gli pare), con la guerra alle regole e all’etica, relegata a categoria da comunisti rompiscatole. Dall’altro il mondo del progressismo pre Partito democratico, che sui grovigli tra interessi privati e pubblici ha condotto campagne di successo.

Salvo poi, una volta al potere, dimenticarsi di risolvere la questione con un’apposita legge che vietasse a chi fa politica di continuare a gestire i suoi privatissimi affari. Difficile poi fare la lezione ai Berlusconi e agli Angelucci se in casa propria ci si finge ciechi.

