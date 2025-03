«I movimenti nazionalisti sono contro la guerra in Ucraina, mentre i globalisti sono a favore. Ecco perché la vecchia distinzione tra sinistra e destra non regge più tanto».

Benjamin Harnwell, nato a Leicester 49 anni fa, cattolico devoto, è stato uno dei primi a credere nel sovranismo internazionale, nel mondo del Maga. Prima che Donald Trump andasse al potere con il suo motto Make America great again (Maga), prima del 2016, era già l'uomo di Steve Bannon in Italia, il corrispondente dall'Italia del sito Breitbart News, il trait d'union con le correnti vaticane più conservatrici.

Oggi Bannon non è più il consigliere strategico di Donald Trump, al suo posto si è fatto largo Elon Musk (che lui chiama con disprezzo «tecno oligarca»), ma dopo una condanna per frode e un'altra per gli attacchi a Capitol Hill, con uscita dal carcere avvenuta nell'ottobre scorso, «Steve è tornato nella sfera di influenza di Trump, e questo molti non l'avevano proprio preventivato», dice soddisfatto Harnwell.

Felpa e jeans, taglio di capelli alla moicana, se non fosse per una croce vistosa appesa al collo niente farebbe pensare ad Harnwell come l'uomo che voleva fondare nel monastero di Trisulti, in Ciociaria, la «scuola dei gladiatori» di Bannon, un centro di formazione per sovranisti accomunati dalla «difesa dei valori giudaico-cristiani». Il progetto naufragò a causa delle inchieste giudiziarie che ipotizzavano, nei confronti del cattolico inglese, diversi illeciti penali e amministrativi.

Dopo quasi cinque anni di battaglie giudiziarie, nel marzo dell'anno scorso il tribunale di Roma ha messo la parola fine alla querelle: ha assolto Harnwell dalle accuse di turbativa d'asta e inadempimento di contratti in pubbliche forniture. Ma intanto il danno d'immagine è fatto, si sfoga lui: «In questo Paese non c'è lo stato di diritto, non c'è la presunzione di innocenza — lo dico perché l’ho vissuto in prima persona».

Harnwell, da 15 anni residente in Italia, oggi è “International editor” di War Room, il programma inaugurato da Bannon nell'ottobre del 2019, trasmesso via cavo su 8 milioni di tv negli Stati Uniti dalla Real America's Voice di Robert Sigg, piccolo editore di Denver. Davanti a un caffè, in un bar di Roma, Harnwell spiega a Domani la sua visione della destra italiana ai tempi del Trump-bis.

«Il primo, grande cambiamento è che la nuova amministrazione americana non pensa che la difesa dell'Ucraina sia negli interessi degli Stati Uniti», premette.

L'inversione di marcia americana verso Mosca ha già messo a soqquadro la strategia usata finora dal governo italiano e adesso, profetizza il collaboratore di Bannon, i nodi verranno al pettine: «La Russia sotto Putin ha sempre visto l'Italia con grande benevolenza. Quello che la Meloni ha fatto appoggiando questa guerra è stato proprio un tradimento dei suoi principi, perché lo ha fatto solo per far piacere a Biden, scommettendo sul fatto che Trump e Bannon fossero finiti. Ma si sbagliava. Meloni si è comportata come una bandiera che gira a seconda del vento, ha messo gli interessi del complesso militare industriale americano al primo posto. Non è stato un Italy First, ma un Italy Last. Adesso che Trump è tornato al potere vuole fare il ponte tra l'Ue e gli Usa. Ma quali sono i frutti di questo “pontismo”? Nessuno, perché ha giocato male le sue carte: non ha voce in capitolo né in Europa né con gli Usa».

Un Fiore per Bannon

La scorsa settimana Bannon ha detto più volte di non escludere una candidatura alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, quando Trump non potrà più correre (la costituzione americana limita l'elezione a due mandati). Politico, che ha raccolto le sue dichiarazioni, ha scritto che l'ideologo del movimento Maga «sta riscontrando una rinnovata popolarità e influenza sulla destra» americana.

Il suo braccio destro in Europa, Harnwell, sputa veleno su Meloni, ma non risparmia neanche la Lega, che pure con Putin è stata più tenera. Avendo più voti, è il ragionamento di Harnwell, il partito di Meloni ha più responsabilità nella scelta di schierarsi con l'Ucraina e Biden, «ma anche la Lega non ha fatto niente, eppure poteva far sentire la sua voce dato che la maggioranza in Italia dipende anche dai partiti piccoli».

Da qui discende la scommessa: il prossimo politico italiano su cui dovrebbe puntare Bannon? «Steve non me l'ha ancora chiesto, ma se lo facesse — e sto preparando già una ‘rosa dei candidati’ in anticipo di una tale richiesta — gli farei dei nomi dei politici davvero fuori dall'establishment». Suspense. Harnwell aspetta che sia il cronista a chiedere il nome. Poi spara: «In questa lista ristretta apparirà sicuramente il nome di Roberto Fiore», dice con inconfondibile accento inglese, «perché secondo me — e forse questo sembrerebbe un po’ paradossale — lui sarebbe capace di salvare la democrazia in questo Paese».

Letterale. Lo conosce da 15 anni e non è spaventato dall'estremismo di destra del capo di Forza Nuova, già condannato in via definitiva per banda armata e associazione sovversiva, con alle spalle 19 anni di latitanza nel Regno Unito e un processo in corso per l'assalto alla sede nazionale della Cgil del 2021. «Quello che mi preoccupa di più è il fatto che questo Paese già adesso non è una democrazia: l'Italia è una nazione in cui il potere è in mano ai giudici — non in mano al popolo e non in mano al governo».

Musk l’oligarca

Gli si fa notare che Fiore al momento è il leader di un movimento che non ha rappresentanti in parlamento, le ultime elezioni nazionali a cui ha partecipato sono state le europee del 2019. Ma lui non ha timori. Punta tutto sul tocco magico di Steve: «Quando ha messo i riflettori sulla Meloni, Fratelli d'Italia aveva il 3 per cento», gongola riferendosi al settembre del 2018, quando l'ex consigliere di Trump partecipò ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. «Poi che è successo? In pochi anni Meloni è diventata primo ministro», è la sua sintesi brutale.

Rispetto al 2018, secondo Harnwell oggi c'è un altro fattore importante che può avvantaggiare politici come Fiore: «La situazione economica in Europa è peggiorata, si va verso la recessione. Il centro destra, non solo quello italiano, non ha fatto niente per risolvere le minacce esistenziali, che sono sempre le stesse: la crisi immigratoria, la condizione dei lavoratori e il debito pubblico. È normale quindi che la gente cerchi un'alternativa».

Sì, ma dove trovarla? Solo tra “I Patrioti per l'Europa”, il gruppo guidato dal premier ungherese Viktor Orban, dentro al quale ci sono tra gli altri la Lega, il Rassemblement national francese, lo spagnolo Vox. Per Harnwell in Europa sono solo loro gli interlocutori del popolo Maga. «Orban ha sempre parlato coraggiosamente contro la guerra in Ucraina, e da anni è impegnato a costruire rapporti all'interno dell'Europa con tutti questi movimenti. Proprio come Steve, che fa questo lavoro da 15-20 anni, non come Elon Musk».

Eccola, la stoccata.

L'attacco al rivale più importante del momento, il nemico interno che Bannon ha già definito pubblicamente «immigrato illegale parassita». «Musk», spiega Harnwell, «si è aggregato 4-5 mesi fa e adesso lo stanno promuovendo così tanto per farsi pubblicità sulla sua piattaforma, ma c'è una grande differenza tra lui e Bannon. Steve da anni è impegnato a far crescere i rapporti tra questi movimenti europei e lo sta facendo ancora adesso, anche se in modo informale».

Sembra di rivivere scene viste quindici anni fa, quando Bannon iniziava a creare connessioni in Europa per il suo progetto sovranista: «Il nazionalismo populista», lo definisce oggi Harnwell. Snodo cruciale, anche finanziario, era la fondazione Dignitatis Humanae Institute, fondata proprio da lui e partecipata da politici europei di estrema destra.

Una differenza evidente rispetto ad allora è che oggi, nella santa alleanza creata per «difendere i valori giudicaico-cristiani», mancano i fratelli russi. Sulla possibilità di riprendere i rapporti con Mosca e dare vita a quell'idea d'Europa «che inizia dal Portogallo e finisce ai confini orientali della Russia», come scrive ancora Forza Nuova tra i punti del suo programma politico, Harnwell è cauto.

«Mosca adesso sta un po' a parte rispetto agli sviluppi in Europa, e questo per motivi ovvi», è la prima risposta. La seconda, però, è più elaborata e possibilista: «Dopo la tregua, se ci dovesse essere una normalizzazione dei rapporti con la Russia – e io lo spero fortemente – io sarei molto disponibile a collaborare con loro». All'inaugurazione della fondazione Dignitatis Humanae, nel 2012, c'era Alexey Komov, rappresentante dell'oligarca ultra cattolico Konstantin Malofeev, famoso finanziatore dei partiti europei anti Ue. Oggi entrambi sono sotto sanzioni. Per quanto tempo, ancora, dipenderà dai negoziati per la tregua in Ucraina.

