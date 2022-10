Il fondatore del Carroccio Umberto Bossi lancia il Comitato Nord, una corrente all'interno della Lega per Salvini premier. La decisione di Bossi, rientrato in parlamento a seguito di un riconteggio, è arrivata dopo il risultato non soddisfacente della Lega alle elezioni politiche. Tra i promotori dell'iniziativa anche Roberto Maroni, che nei giorni scorsi si era espresso in favore di un cambio di leadership del partito.

Intanto il leader Matteo Salvini ha convocato martedì un altro Consiglio Federale per condividere e poi scegliere i nomi più adatti per il governo «C’è grande ottimismo: la Lega non vede l’ora che questo governo cominci a lavorare», recita una nota della Lega.

Stefano De Grandis/LaPresse 26/02/13 Milano, Italia politica Conferenza stampa di Roberto Maroni, Presidente della regione Lombardia alla sede della Lega Nord di via Bellerio nella foto: Roberto Maroni con Matteo Salvini e Umberto Bossi

Speroni pronto a vedere Bossi

Bossi ha deciso di costituire il nuovo comitato e subito uno dei nomi storici della Lega, Francesco Speroni ha deciso di aderire: «Se ho capito bene il 'Comitato del Nord' costituito da Bossi si inserisce all'interno della 'Lega per Salvini premier', quindi non è una scissione o roba del genere. Per cui, non ci vedo nulla di male se si aderisce. Voglio vedere di cosa si tratta, non lo so cosa farò io, ma penso che aderirò, perché in linea di massima mi sembra una cosa positiva. Penso che incontrerò Umberto per parlargli, è un po' di tempo che non lo sento...».

