Dalla Privacy alla Consob. Le lottizzazioni dei partiti che umiliano le authority

Le principali autorità di indipendenza italiane intrecciano carriera nella pubblica amministrazione agli interessi dei partiti: Besseghini ad ARERA vicino alla Lega, Lasorella ad AGCOM apprezzato dai Cinque Stelle, Savona alla CONSOB legato al Governo giallo-verde, Nobile all’AgID in quota FdI
Non c’è indipendenza senza trasparenza. E in Italia le cosiddette authority indipendenti lo dimostrano ogni giorno: dietro l’etichetta, carriera politica e legami di partito pesano più dei regolamenti. Lo dimostra il caso Ranucci, con il Garante della privacy, chiamato a vigilare sull’uso dei dati personali, che si trova al centro di un intreccio di rapporti e appartenenze politiche. Il membro Agostino Ghiglia, ex parlamentare di Fratelli d’Italia, coinvolto in decisioni delicate su testate come