Dalla Privacy alla Consob. Le lottizzazioni dei partiti che umiliano le authority

I fondatori di Fratelli d'Italia
Simone Alliva
31 ottobre 2025 • 07:00

Le principali autorità di indipendenza italiane intrecciano carriera nella pubblica amministrazione agli interessi dei partiti: Besseghini ad ARERA vicino alla Lega, Lasorella ad AGCOM apprezzato dai Cinque Stelle, Savona alla CONSOB legato al Governo giallo-verde, Nobile all’AgID in quota FdI

Non c’è indipendenza senza trasparenza. E in Italia le cosiddette authority indipendenti lo dimostrano ogni giorno: dietro l’etichetta, carriera politica e legami di partito pesano più dei regolamenti. Lo dimostra il caso Ranucci, con il Garante della privacy, chiamato a vigilare sull’uso dei dati personali, che si trova al centro di un intreccio di rapporti e appartenenze politiche. Il membro Agostino Ghiglia, ex parlamentare di Fratelli d’Italia, coinvolto in decisioni delicate su testate come

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.