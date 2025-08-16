Scaricato sugli europei e su Kiev il nulla di fatto sulla guerra. Kallas e i baltici sono in allerta, pure Merz ammette: «Si sono viste immagini che inquietano», ci sono luci ma pure «ombre»
In Alaska «scene inquietanti»: il brusco risveglio dell’Ue dopo il flop di Trump
16 agosto 2025 • 20:45Aggiornato, 16 agosto 2025 • 20:49
