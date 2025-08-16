Scaricato sugli europei e su Kiev il nulla di fatto sulla guerra. Kallas e i baltici sono in allerta, pure Merz ammette: «Si sono viste immagini che inquietano», ci sono luci ma pure «ombre»

Eppur si è mosso: dietro le dichiarazioni paludate e pur con tutto il suo passato e presente a dir poco filoatlantico, persino il cancelliere tedesco – che muove l’Europa o perlomeno Ursula von der Leyen – ci sta dicendo tra una frase e l’altra che qualcosa, ad Anchorage, è andato storto. Ha dovuto accennarlo perlomeno alla sua opinione pubblica, intervistato dall’Ard (la Rai tedesca). Perché pure i più volonterosi della coalizione dei volonterosi, pure chi finora aveva preferito farsi abbagliare dalla Casa Bianca (c’è «speranza di pace», aveva detto Friedrich Merz prima del vertice d’Alaska), è costretto oggi a dire che «ci sono luci e ci sono ombre». È costretto a riconoscere – riguardo ai tappeti rossi, ai sorrisi, alle strette di mano – di aver assistito ad alcune «immagini inquietanti».

E il motivo per cui qualche «ombra» bisogna pur cominciare a pronunciarla è che tra i tanti affari risolti dal duo Trump-Putin c’è l’aver convenuto entrambi sul formidabile stratagemma: dire che qualcosa potrebbe risolversi – la guerra in Ucraina – senza tuttavia aver risolto (quasi) nulla; e far rotolare così il pesante dossier sulle spalle scricchiolanti dell’Europa. Quel rotolare politico-diplomatico si chiama, volgarmente, scaricabarile: l’unica volta che il neo-autocrate statunitense si mostra volonteroso di coinvolgere Zelensky e gli europei, è per sganciare sulle loro spalle il barile dei fallimenti.

Non è certo per garbo verso l’Europa – dati i suoi molteplici e certificati sgarbi si può dirlo – che Trump sta rinviando una presunta risoluzione del conflitto a quando nella stanza ci saranno altri.

Non cessa il fuoco

Il presidente Usa va dicendo che un accordo è possibile (a che prezzo? scaricherà a Kiev l’onere di rifiutarlo?) ma alle sole parole non si può credere: vale per Trump come per i leader europei. Era stato uno di loro, Emmanuel Macron, a raccontarci che il presidente Usa era scappato via dal G7 in Canada per «tentare il cessate il fuoco» con l’Iran, mentre Trump in realtà era indaffarato a capire come spostare i bombardieri per colpirlo; ed è stato ancora una volta il presidente francese, alacre smessaggiatore di Case Bianche, a dirci alla vigilia dell’Alaska che «Trump vuole il cessez-le-feu». Salvo essere smentito ancora una volta da Trump stesso, che dopo una manciata d’ore passate a contatto visivo col Cremlino si è convertito anche pubblicamente al russo desiderio: non il cessate il fuoco, dice ora il tycoon; meglio un accordo. Sì, ma come e infine quando?

Dopo che in Alaska gli è stato steso il tappeto rosso, Vladimir Putin continua a premere sulle terre ucraine; non si ferma ma semmai prova ad avanzare. E in più se la ride, si fa beffa degli europei. Dopo il vertice d’Alaska, gli europei di cui sopra hanno formulato una dichiarazione nel formato ibrido già visto nelle scorse settimane: lo hanno siglato alcuni capi di stato e di governo (l’Europa a due velocità o l’Europa delle «volontà») e i presidenti di Consiglio e Commissione europea (per ricordare che l’Ue c’è). Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb, Tusk e Costa si sono detti «pronti a lavorare a un trilaterale», hanno ribadito che «servono granitiche garanzie di sicurezza», hanno ritenuto di festeggiare «la dichiarazione di Trump sul fatto che gli Usa siano pronti a offrire garanzie di sicurezza», hanno concluso che «sta all’Ucraina assumere decisioni sui suoi territori» e promesso eterna «solidarietà», come fanno da tempo in ogni dichiarazione sul tema.

Dopo l’incontro d’Alaska l’agenzia Tass – megafono del Cremlino – non ha evidentemente trovato di meglio che aprire il proprio sito con la nota che «i paesi dell’Ue non sono capaci neppure di adottare prontamente una dichiarazione comune». Il che è comunque un giocar facile: che quantomeno Viktor Orbán e Robert Fico siano cavalli di Troia di Putin in Ue lo si è capito da molto tempo. Figuriamoci poi dopo che Washington stessa ha cominciato a giocare a quel gioco, alla normalizzazione di Mosca e allo scambio di ammiccamenti: «In Alaska per la prima volta viene respinta una visione tutta o bianco o nero della guerra in Ucraina», ha esultato il premier slovacco.

I volonterosi

Il nemico dichiarato – Vladimir Putin – saltella allegramente sui corpi lenti dei leader europei, mentre l’amico presunto dal quale guardarsi le spalle – Donald Trump – «si dice soddisfatto di sé»: lo riferisce sempre Merz dopo la chiamata con la quale il presidente Usa ha riportato al gruppetto di europei cosa sia successo (a suo dire) in Alaska.

Nel frattempo i leader e i paesi più esposti urlano che c’è la truffa: «La cruda realtà è che la Russia non ha alcuna intenzione di metter fine a questa guerra in tempi brevi e che Putin ha lasciato Anchorage senza assumere alcun impegno a fermare il massacro», ha dichiarato l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas. «Di Putin non ci si può fidare», hanno aggiunto con una dichiarazione otto paesi nordici e baltici.

Vale la pena rilevare appieno anche le parole del cancelliere tedesco, perché un suo spostamento è indice di un cambio di baricentro (lo stesso Merz che ringraziava Netanyahu di «fare il lavoro sporco» ha dovuto di recente dar segno di voler rivedere l’export di armi a Israele). Friedrich Merz vede ancora lati positivi nell’operazione trumpiana, ma le «ombre» entrano nel discorso: «Ci sono state una o due immagini inquietanti», ha detto il leader cristianodemocratico riferendosi all’accoglienza riservata a Putin in Alaska. «La stampa russa festeggia: un po' meno sarebbe stato meglio».

E soprattutto – seppur il presidente Usa «non si sia mosso fuori dalle linee» concordate – nessuno dei cinque punti fissati da Berlino e dagli europei nell’incontro pre vertice è stato da Trump risolto.

