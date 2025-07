Sono tempi interessanti quelli dell’estate francese: più il governo Bayrou espone le sue fragilità democratiche, più la sua linea politica – e quella del regista all’Eliseo – diventa corrosiva per società e ambiente.

Gli ultimi episodi della saga del macronismo sono una proposta di bilancio che colpisce i lavoratori (ma ingrossa i fondi per l’industria militare) e una legge a favore dell’agroindustria (che si scontra con un’opposizione popolare da milioni di firme).

Letti insieme, i provvedimenti rivelano la morsa austeritaria e repressiva già vista in altre fasi: il più iconico è stato il 2023 della riforma delle pensioni, delle proteste socioambientali, dei megabacini e della repressione poliziesca. Vista con giusta distanza, l’estate di Bayrou non è altro che l’inverno di Macron: una ripetizione ciclica.

Tuttavia una differenza c’è: la base di consenso è sempre più fievole, ed essendo già passato un anno da quando Emmanuel Macron ha sciolto l’assemblea nazionale, non sussiste più alcun impedimento costituzionale per tornare al voto in nuove legislative. Il governo Bayrou è stato fondato su una maggioranza inesistente: balla tra sponde nell’estrema destra e stampelle socialiste.

Nel frattempo il presidente – che si era rifiutato di nominare un premier della formazione più votata, cioè il nuovo Fronte popolare – ha lavorato attivamente per fiaccare ogni reale opposizione: è riuscito nell’opera di sganciare i socialisti dal resto della sinistra, spaccando il fronte, mentre Marine Le Pen – che non di rado gli ha fatto da sponda – è infragilita dalle vicende giudiziarie (incandidabilità inclusa).

Le prime elezioni certe sono le municipali di marzo 2026, e i Repubblicani (Ppe) hanno già dichiarato di voler fare blocco contro la sinistra: è lì che la destra classica sposta il cordone, mentre va a patti con quella estrema.

Politiche corrosive

In un discorso alle forze armate, il 13 luglio Macron ha annunciato un massiccio aumento delle spese per la difesa: tre miliardi e mezzo in più. Nello stesso periodo, Bayrou – allineato su questo punto – ha presentato ai deputati il suo piano per tagliare oltre 40 miliardi di euro. La sua proposta di bilancio – mentre gonfia la difesa – è tutta all’insegna dei tagli alla spesa pubblica e al potere d’acquisto.

L’idea di eliminare due giorni di festività (pasquetta e l’8 maggio), lasciando i lavoratori senza né festa né aumenti, è la mossa che ha fatto più scalpore; ma anche quello che Bayrou ha battezzato come «l’anno bianco» – il congelamento di pensioni e prestazioni ignorando l’inflazione – non scherza. Il primo ministro ha propagandato l’austerità dei conti sin dalla nomina, ma questa si traduce anzitutto in attacco ai lavoratori, accompagnato dallo slogan: «I francesi devono lavorare di più», ripetuto in coro da macroniani e commentatori destrorsi.

I colpi sociali e quelli ambientali si intrecciano, come mostra la legge Duplomb, divenuta un caso dopo che la petizione contraria ha ottenuto oltre un milione e seicentomila firme (ed è stata una studentessa 23enne «non affiliata a partiti», Eléonore Pattery, a promuoverla). La petizione è una leva istituzionale che può (non deve) portare a un dibattito in aula: la presidente dell’Assemblea si è detta favorevole, ma se ne parla da ottobre. La raccolta firme varrà soprattutto come segnale politico.

A indignare – sia a sinistra che nella società civile, Confédération paysanne compresa – è il semaforo verde per pesticidi finora vietati e per una serie di pratiche che favoriscono i colossi dell’agroindustria ma non i piccoli agricoltori né l’ambiente, dagli allevamenti intensivi ai megabacini, che avevano generato massicce proteste due anni fa e che la legge dichiara di interesse superiore (il Consiglio costituzionale, allertato da sinistra ed ecologisti, dovrebbe esprimersi su questo il 10 agosto).

Per ottenere la rielezione, nel 2022 Macron ha venduto agli elettori di sinistra l’illusione di ascoltarli e di tutelare il clima; già l’anno dopo, oltre all’odiata riforma delle pensioni, c’è stata la rivolta contro i “suoi” megabacini (cioè per il clima e la gestione equa di una risorsa sempre più scarsa, l’acqua).

Dal budget alla Duplomb, più che un «anno bianco» si profila un anno nero per società e ambiente. E per il dissenso, ampio ma difficile da convogliare istituzionalmente: i socialisti vogliono negoziare con Bayrou; l’obiettivo è emendare il bilancio, non far cadere il governo. Finora il compromesso non li ha premiati: Macron ha ottenuto di frantumare il Fronte, il premier ha evitato la censura, ma i tavoli sulla riforma delle pensioni venduti ai socialisti in cambio dei negoziati si sono confermati una farsa (l’età pensionabile non verrà ritoccata).

Quanto a Le Pen, ai suoi supporter ha appena scritto che: «Non vedo motivi per non censurare questo governo». Ma è probabile che ne veda almeno uno: è incastrata con l’ineleggibilità. Le è stato garantito che il processo in appello non arriverà dopo l’estate 2026, ma comunque non prima.

© Riproduzione riservata