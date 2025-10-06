il più breve della storia

Il governo Lecornu è durato una notte: le elezioni in Francia sono più vicine

Francesca De Benedetti
06 ottobre 2025 • 20:26

Fallimento record: il premier ha scelto la squadra domenica e si è dimesso questo lunedì mattina. Macron chiede un ultimo tentativo negoziale entro mercoledì sera, dopodiché «mi assumerò le mie responsabilità»

Tra tutte le cadute di governo a cui la Francia assiste da poco più di un anno a questa parte, quella di Sébastien Lecornu è in assoluto la più precipitosa e grottesca: come qualcuno dallo stesso partito del presidente ha ironizzato fuori microfono, «ormai siamo all’auto-sfiducia». Non fa in tempo ad arrivare una squadra di ministri la domenica sera, che già – appena una notte dopo – il lunedì mattina il premier rassegna le sue dimissioni. E mentre destre e sinistre si scaldano – chi chiede la d

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 