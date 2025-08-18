Von der Leyen nominata per ultima, Macron prima di Meloni, la Finlandia sì ma la Polonia ora no: il tycoon si diverte a rimestare gli europei, mettendo nell’angolo l’Unione. Ecco come cambia nei mesi la «coalizione dei volenterosi», perché il formato genera caos e il ruolo Usa
Volenterosi chi? «Sono tutti amici miei». L’Europa alla mercé di Trump
18 agosto 2025 • 21:32
Von der Leyen nominata per ultima, Macron prima di Meloni, la Finlandia sì ma la Polonia ora no: il tycoon si diverte a rimestare gli europei, mettendo nell’angolo l’Unione. Ecco come cambia nei mesi la «coalizione dei volenterosi», perché il formato genera caos e il ruolo Usa