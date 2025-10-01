«Patriota» perché gli conviene, Andrej Babiš va a riprendersi la Repubblica Ceca

La sua Agrofert è un colosso, quanto il gigante conflitto di interessi. I cappelli cambiano: ora indossa quello rosso di Trump, una volta faceva fortuna nel comunismo. Un opportunista dell’illiberalismo, alleato di Orbán e Salvini, si prepara a tornare al governo

true false

Berlusconi dell’est? L’ennesimo Trump made in Europe? O un altro Orbán in Ue? Prima di chiedersi chi sia davvero, si scivola nella tentazione di domandarsi a chi somigli di più, il futuro vincitore delle elezioni ceche, che cominciano venerdì e i cui risultati assegneranno con ogni probabilità ad Andrej Babiš il primo posto. Premier fino al 2021, ha poi dovuto cedere la guida del governo a Petr Fiala, alleato di Giorgia Meloni nei Conservatori europei; ora è pronto a saltellare sulla sconfitta d