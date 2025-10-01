le elezioni

«Patriota» perché gli conviene, Andrej Babiš va a riprendersi la Repubblica Ceca

Francesca De Benedetti
01 ottobre 2025 • 06:00

La sua Agrofert è un colosso, quanto il gigante conflitto di interessi. I cappelli cambiano: ora indossa quello rosso di Trump, una volta faceva fortuna nel comunismo. Un opportunista dell’illiberalismo, alleato di Orbán e Salvini, si prepara a tornare al governo 

Berlusconi dell’est? L’ennesimo Trump made in Europe? O un altro Orbán in Ue? Prima di chiedersi chi sia davvero, si scivola nella tentazione di domandarsi a chi somigli di più, il futuro vincitore delle elezioni ceche, che cominciano venerdì e i cui risultati assegneranno con ogni probabilità ad Andrej Babiš il primo posto. Premier fino al 2021, ha poi dovuto cedere la guida del governo a Petr Fiala, alleato di Giorgia Meloni nei Conservatori europei; ora è pronto a saltellare sulla sconfitta d

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 