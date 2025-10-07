il giorno della decisione

Mentre Macron si prepara a legislative anticipate, il fronte di sinistra si decompone

Francesca De Benedetti
07 ottobre 2025 • 20:15Aggiornato, 07 ottobre 2025 • 20:15

Stando ai retroscena, l’Eliseo starebbe predisponendo le elezioni per il 16 e 23 novembre; la convocazione dei presidenti delle due camere è compatibile con questo scenario. Sta per arrivare il mercoledì della decisione, e mentre le destre – estreme e no –  si mescolano sempre di più, la gauche si fa trovare divisa: il vecchio sodalizio tra i socialisti e Mélenchon è in cantina 

Nel paese dei meravigliati, dove i governi possono cadere in una notte, questo mercoledì sarà tra i più attesi. Emmanuel Macron dovrà fare una qualche mossa, dato che – come l’Eliseo stesso ha fatto sapere lunedì, nel giorno in cui si è dimesso Sébastien Lecornu il breve – «il presidente della Repubblica ha affidato al primo ministro dimissionario, in carica per gli affari correnti, la responsabilità di condurre entro mercoledì sera le ultime negoziazioni per definire una piattaforma d’azione e

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 