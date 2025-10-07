Mentre Macron si prepara a legislative anticipate, il fronte di sinistra si decompone

Stando ai retroscena, l’Eliseo starebbe predisponendo le elezioni per il 16 e 23 novembre; la convocazione dei presidenti delle due camere è compatibile con questo scenario. Sta per arrivare il mercoledì della decisione, e mentre le destre – estreme e no – si mescolano sempre di più, la gauche si fa trovare divisa: il vecchio sodalizio tra i socialisti e Mélenchon è in cantina