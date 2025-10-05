francia in crisi permanente

Il governo Lecornu è già un fallimento: nasce vecchio, macroniano e indigesto

Francesca De Benedetti
05 ottobre 2025 • 20:49

Lescure, che finanziò la campagna di Macron, va all’Economia. Ritorna Le Maire, stavolta alla Difesa. La squadra? Un déjà vu. Dunque o il premier fedele macroniano sa già di fallire, o conta sul dietro le quinte. Come quegli scambi coi lepeniani in aula...

Più che un governo è un fortino: tra amici stretti, finanziatori, usato sicuro (e pure insicuro perché non mancano figure subissate da scandali), un’ampia ganma di fedelissimi, è come se il primo ministro Sébastien Lecornu stesse facendo l’ultimo disperato tentativo per salvare il macronismo. Oppure sa già di aver fallito. Quando si va in difesa così, vuol dire due cose: che il mese di tessiture di Lecornu, nominato al volo il 9 settembre appena Bayrou è caduto, non ha portato a grandi slanci; e

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 