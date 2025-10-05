Il governo Lecornu è già un fallimento: nasce vecchio, macroniano e indigesto

true false

Più che un governo è un fortino: tra amici stretti, finanziatori, usato sicuro (e pure insicuro perché non mancano figure subissate da scandali), un’ampia ganma di fedelissimi, è come se il primo ministro Sébastien Lecornu stesse facendo l’ultimo disperato tentativo per salvare il macronismo. Oppure sa già di aver fallito. Quando si va in difesa così, vuol dire due cose: che il mese di tessiture di Lecornu, nominato al volo il 9 settembre appena Bayrou è caduto, non ha portato a grandi slanci; e