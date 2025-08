Il modo in cui l’Unione europea affronta – o meglio, il modo in cui sceglie di non affrontare – il massacro a Gaza ci restituisce una immagine impietosa della immaturità democratica del progetto europeo al suo stadio attuale.

Al di là di minime iniziative di facciata, Ursula von der Leyen continua a issare bandiera israeliana, come fece due anni fa a palazzo Berlaymont. E con lei, un pugno di governi di peso – a cominciare da quello tedesco che più condiziona la presidente, ma senza dimenticare l’esecutivo Meloni – continua a frenare ogni efficace iniziativa sanzionatoria verso Benjamin Netanyahu e i suoi.

Il problema è che, mentre l’Ue resta immobile e quindi complice, il governo di estrema destra israeliano procede sempre più letale e massimalista. Cresce il malumore dell’opinione pubblica europea, si moltiplicano le iniziative – compresa quella per portare la Commissione in tribunale a rispondere del suo immobilismo – e quindi stride ancor di più, quel tappo di sughero che separa il ribollire dell’indignazione dal livello della decisione: il tappo ci mostra un’Ue indemocratica.

Persino dentro la stessa Commissione c’è chi – la vicepresidente Teresa Ribera – non può esimersi dal rimbrottare pubblicamente per la malagestione del tema.

Nulla di fatto

EPA

Non è vero che non ci sia fermento. La Spagna dall’inizio – oltre a riconoscere lo stato di Palestina, ben prima della Francia – spinge per rivedere i rapporti anzitutto economici tra Europa e Israele. L’Irlanda si è mossa sùbito con Madrid. La Slovenia, seguita dall’Olanda, ha dichiarato i due ministri estremisti Smotrich e Ben-Gvir personae non gratae; questo mercoledì ha pure vietato l’import dagli insediamenti della Cisgiordania occupata.

Tardivamente e su guida dell’azione diplomatica olandese, finalmente l’Ue ha dovuto produrre una revisione dell’accordo Ue-Israele, dato che in quello stesso accordo, l’articolo 2 vincola al rispetto del diritto internazionale. Il report è caduto impietoso sul tavolo dell’alta rappresentante Ue Kaja Kallas, solerte nello stigmatizzare le azioni di Putin ma solitamente silenziosa con Netanyahu: «Sono i governi che sono divisi», si è schermita davanti all’Europarlamento.

Quando l’Ue ha dovuto tirare le fila, si è caduti di nuovo nella trappola dell’inazione. Trappola tesa anzitutto dai governi filoisraeliani a oltranza, tra i quali quello di Viktor Orbán, Praga, e soprattutto Berlino, Roma. La via d’uscita – l’escamotage – per evitare di intraprendere contromisure, come quel rapporto avrebbe suggerito, è stata una presunta iniziativa diplomatica di Kallas che avrebbe chiesto e ottenuto dal governo israeliano qualche rassicurazione sul passaggio di aiuti. Accordo che è stato esibito come foglia di fico a fine giugno.

Nel frattempo e da allora, abbiamo visto le immagini della denutrizione mortale, della carestia indotta, gli spari sui civili in cerca disperata di pane. Questo mercoledì l’ufficio Ue per l’azione esterna (lo staff di Kallas) ha dovuto render conto agli stati membri di che fine abbia fatto quel presunto piano Ue-Israele per aumentare la consegna di aiuti; si può immaginarlo da una qualsiasi cronaca su Gaza.

Refrattaria fino all’ultimo a intraprendere qualsiasi efficace azione sanzionatoria verso Netanyahu, Bruxelles ha pensato di scalfire la partecipazione israeliana al programma per ricerca e innovazione Horizon; ma pure quell’idea è rimbalzata sull’opposizione di governi come quello Merz e Meloni. Anche per questo c’è chi ha giudicato l’uscita di Macron sul riconoscimento di Palestina anzitutto come una exit strategy, per dirottare i malumori diffusi su un’iniziativa simbolica; Trump ha stroncato la cosa come «senza rilevanza», convinto che il presidente «giochi di squadra».

Questo mercoledì i gruppi europarlamentari socialdemocratico, verde e della sinistra – ma non quello macroniano Renew – hanno scritto a von der Leyen, Costa e Kallas: «Smettetela di girarvi dall’altra parte. Sospendete l’accordo di associazione, imponete l’embargo per le armi, adottate sanzioni, garantite accesso umanitario». La lista di cose da fare c’è: cercasi volontà politica.

