Gaza, l’Ue e le finte sanzioni a Israele: von der Leyen ha partorito un topolino

Francesca De Benedetti
17 settembre 2025 • 20:34Aggiornato, 17 settembre 2025 • 20:47

La proposta per sanzionare ministri e coloni estremisti israeliani è appesa a una irrealistica unanimità. Tra tutte le iniziative presentate dalla Commissione, di concreto c’è un piccolo taglio delle sovvenzioni e – se una maggioranza di governi lo vorrà – la revisione dei privilegi commerciali per Tel Aviv. Una «sospensione delle agevolazioni», come la chiama la presidente

La montagna ha partorito un topolino. A parte qualche sanzione individuale che richiederebbe l’unanimità dei governi europei e che quindi la realpolitik fa derubricare a missione impossibile, per fugare le accuse di inazione sulla strage a Gaza la Commissione europea non ha trovato di meglio che ridurre il portafoglio dei finanziamenti e sforbiciare i trattamenti preferenziali in ambito commerciale. «Proponiamo di sospendere le concessioni commerciali», è l’espressione usata non a caso da Ursula

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 