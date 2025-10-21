giappone

Da ex metallara a premier di ferro: la dura Sanae Takaichi ha già due sfide davanti a sé

Michelangelo Cocco
21 ottobre 2025 • 15:25Aggiornato, 21 ottobre 2025 • 15:28

Ultraconservatrice, prima donna a capo di un governo giapponese, deve già maneggiare i rapporti con Trump e un’ostica mancanza di maggioranza in aula

Le cronache raccontano che da universitaria Sanae Takaichi girasse sempre con un mazzo di bacchette in tasca: militava in un gruppo metal e picchiando sulla batteria le spezzava spesso. L’aneddoto rivela l’energia della 64enne che questo martedì è stata eletta prima premier del Giappone. Una «underdog», figlia di una poliziotta e di un impiegato, che per tagliare lo storico traguardo ha battuto quattro concorrenti uomini del suo Partito liberal democratico (Ldp) e ha portato a termine un cambio

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.