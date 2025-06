Dopo aver scandalizzato l’opinione pubblica europea con la sua uscita sul «lavoro sporco» che Israele a suo dire farebbe «per noi», questo giovedì il cancelliere tedesco – a seguito di una telefonata con Netanyahu – ha fatto filtrare di avergli chiesto «moderazione» contro l’Iran.

La mossa pubblica è calibrata in accordo con altre, come quella di Macron che il giorno prima ha parlato di «iniziativa diplomatica». Del resto, come Friedrich Merz ha detto già una settimana fa, Berlino è «in coordinamento stretto» con Parigi e Londra, mentre interloquisce col duo Trump-Netanyahu.

La fase dell’ambiguità

Ultimo, disperato tentativo di disinnescare la bomba militare – e l’intervento diretto statunitense – o mise en scène diplomatica per illudere che un varco esista, salvare forma e coscienza? Stando ai rumor diffusi prima di tutto da Reuters e poi lievitati nel corso della giornata di giovedì, il giorno seguente a Ginevra – previo accordo con l’amministrazione Trump e coordinamento con l’alta rappresentante Ue – i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna dovrebbero incontrare il loro omologo iraniano.

Tuttavia sullo svolgimento di questi sforzi negoziali aleggia l’ambiguità, come si vede dalle dichiarazioni arrivate nelle scorse ore da Bruxelles e Parigi. Soprattutto, mentre il trio europeo faceva ventilare un ritorno al tavolo, in quegli stessi paesi e in quelle stesse ore arrivavano segnali concreti di tutt’altro genere: il coinvolgimento della base Diego Garcia – isola britannica – in un attacco militare diretto degli Usa è il simbolo più evidente di queste contraddizioni. Che ricordano i tentativi macroniani di addolcire la fuga di Trump dal G7 come tentativi di cercare il cessate il fuoco, mentre in realtà il presidente Usa correva ad attrezzare un intervento statunitense in Iran.

La versione dei leader

Interrogato sulla presenza di Kallas questo venerdì a Ginevra, il giorno prima il portavoce a Bruxelles è stato sibillino: «Abbiamo sempre predicato dialogo. Quando quel dialogo avrà luogo vi informeremo. Non speculerò se questo incontro avrà luogo o meno».

Di tenore analogo è la risposta arrivata a Parigi ai cronisti che chiedevano di un effettivo svolgimento dell’incontro: il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha risposto che «negli scambi con le autorità iraniane, il loro messaggio è stato la volontà di riprendere la discussione – pure con gli Usa – a condizione di un cessate il fuoco; la nostra condizione è invece un passo indietro sostanziale dell’Iran sul programma nucleare e missilistico». Le due posizioni non paiono convergere.

L’amo della soluzione negoziale è stato diffuso pubblicamente mercoledì, tra Macron (interlocutore costante di Trump) che dichiarava di aver incaricato il ministro degli Esteri di prendere un’iniziativa in tal senso, i chiarimenti del direttore dell’Aiea («non avevamo alcuna prova di uno sforzo sistematico dell’Iran per arrivare a dotarsi di un’arma nucleare») e il comunicato congiunto in cui l’alta rappresentante Ue, Berlino, Parigi e Londra invocavano «il ritorno alla diplomazia».

Singolare che in quel testo si riferissero tuttavia a una telefonata col ministro iraniano tenutasi lunedì, cioè giorni prima; nel mezzo, tra il 16 e il 18, sono intercorse dichiarazioni di altro tenore, come quella di Merz sul «lavoro sporco».

I preparativi Usa

La facciata del «meglio i negoziati» (per citare Keir Starmer) sembra tuttavia solo un involucro: lo stesso premier britannico il 18 ha discusso con il comitato d’emergenza Cobra di un «potenziale» attacco Usa.

Per poter colpire il sito iraniano Fordow, gli Usa utilizzano la base nell’Oceano Indiano, la Diego Garcia (territorio britannico, base Usa). Alcune fonti hanno riportato il trasporto di bombardieri verso quella base, usata già in passato nella prima guerra del Golfo, contro Afghanistan e Iraq.

«Starmer a parole dice di volere la de-escalation ma sta trascinando il Regno Unito dritto in questa guerra illegale», avverte qualche voce dissonante (il verde Polanski).

© Riproduzione riservata