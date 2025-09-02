L’incontro appena avuto con il premier resta una formalità: l'8 settembre il governo non avrà i voti dell'estrema destra. La leader vuole «una dissoluzione ultra rapida». Non può essere eletta, ma nominata sì. E gioca in tandem con Bardella guardando alle presidenziali
«Nessun miracolo» salverà il governo Bayrou: la strategia di Le Pen l’ineleggibile
02 settembre 2025 • 20:38Aggiornato, 02 settembre 2025 • 20:40
