Sébastien Lecornu: «La mia missione è finita. Nuovo premier in 48 ore»

Cosa farà Macron? «Potrà essere nominato un altro premier nelle prossime 48 ore». Lo scenario del ritorno alle urne, secondo il premier dimissionario, si allontana, almeno quanto basta per approvare il bilancio. Così nel gioco dell’oca della crisi si ritorna al punto di partenza. Intanto Macron evita un voto sulla sua destituzione grazie all’intesa macroniani-lepeniani
Dopo ore di fibrillazione e di attesa per quel mercoledì sera entro il quale Emmanuel Macron avrebbe dovuto tirare le fila sulla crisi politica ed eventualmente «assumere le proprie responsabilità», quel mercoledì sera ci consegna altre ore di fibrillazione e, a quanto pare, la nomina dell’ennesimo premier. Questa è la sostanza dell’intervento che Sébastien Lecornu ha consegnato alle 20 su France 2 alla giornalista Léa Salamé, che per inciso è legata a uno dei protagonisti della scena politica f