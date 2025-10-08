Sébastien Lecornu: «La mia missione è finita. Nuovo premier in 48 ore»

true false

Dopo ore di fibrillazione e di attesa per quel mercoledì sera entro il quale Emmanuel Macron avrebbe dovuto tirare le fila sulla crisi politica ed eventualmente «assumere le proprie responsabilità», quel mercoledì sera ci consegna altre ore di fibrillazione e, a quanto pare, la nomina dell’ennesimo premier. Questa è la sostanza dell’intervento che Sébastien Lecornu ha consegnato alle 20 su France 2 alla giornalista Léa Salamé, che per inciso è legata a uno dei protagonisti della scena politica f