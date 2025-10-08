crisi di francia

Sébastien Lecornu: «La mia missione è finita. Nuovo premier in 48 ore»

Francesca De Benedetti
08 ottobre 2025 • 21:16

Cosa farà Macron? «Potrà essere nominato un altro premier nelle prossime 48 ore». Lo scenario del ritorno alle urne, secondo il premier dimissionario, si allontana, almeno quanto basta per approvare il bilancio. Così nel gioco dell’oca della crisi si ritorna al punto di partenza. Intanto Macron evita un voto sulla sua destituzione grazie all’intesa macroniani-lepeniani

Dopo ore di fibrillazione e di attesa per quel mercoledì sera entro il quale Emmanuel Macron avrebbe dovuto tirare le fila sulla crisi politica ed eventualmente «assumere le proprie responsabilità», quel mercoledì sera ci consegna altre ore di fibrillazione e, a quanto pare, la nomina dell’ennesimo premier. Questa è la sostanza dell’intervento che Sébastien Lecornu ha consegnato alle 20 su France 2 alla giornalista Léa Salamé, che per inciso è legata a uno dei protagonisti della scena politica f

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 