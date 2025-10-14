il momento della svolta

Lecornu promette di congelare la riforma delle pensioni. E i socialisti salvano il governo

Francesca De Benedetti
14 ottobre 2025 • 20:45

Ancora una volta un annuncio sulle pensioni fa da argomento perché i socialisti diano tempo all’esecutivo: le due censure al voto giovedì non avranno il loro supporto. Schema già visto con la farsa del «conclave delle pensioni» all’inizio del governo Bayrou. Intanto il premier fa pagare la concessione con un budget all’insegna del «risparmio» sociale

Questo martedì Sébastien Lecornu ha fatto di più che pronunciare un discorso di politica generale, collaudare il nuovo slogan e annunciare la tanto attesa proposta di sospendere la riforma delle pensioni. Il primo ministro, unico nella storia a essere incaricato due volte in poco tempo, ha mescolato – sotto gli sguardi circospetti dell’Assemblea nazionale – gli ingredienti per un elisir di lunga vita per sé e per Emmanuel Macron. La lunghezza è relativa: quel che è certo è che il governo Lecornu

