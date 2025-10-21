Sarkozy, il Louvre e altri disastri: la fine di regime tragicomica di Macron

Emmanuel Macron ha ricevuto Nicolas Sarkozy all’Eliseo pochi giorni prima della sua incarcerazione. L’ex presidente condiziona tuttora tutti i governi, il Guardasigilli era suo portavoce e pure la ministra della Cultura è sarkoziana. È quella stessa Rachida Dati che all’Assemblea ha appena detto, parlando del furto al Louvre: «I sistemi di sicurezza hanno funzionato». Tragedia o farsa?