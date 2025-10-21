Francia

Sarkozy, il Louvre e altri disastri: la fine di regime tragicomica di Macron

Francesca De Benedetti
21 ottobre 2025 • 20:18Aggiornato, 21 ottobre 2025 • 20:21

Emmanuel Macron ha ricevuto Nicolas Sarkozy all’Eliseo pochi giorni prima della sua incarcerazione. L’ex presidente condiziona tuttora tutti i governi, il Guardasigilli era suo portavoce e pure la ministra della Cultura è sarkoziana. È quella stessa Rachida Dati che all’Assemblea ha appena detto, parlando del furto al Louvre: «I sistemi di sicurezza hanno funzionato». Tragedia o farsa?

Gioielli napoleonici rubati sotto l’occhio delle telecamere e lo sguardo incredulo dei turisti, ex presidenti della Repubblica che vengono accolti con tutti gli onori all’Eliseo proprio pochi giorni prima di finire in carcere, e poi una crisi politica in cui i governi hanno una volatilità tale da cadere in poche ore come una Cenerentola che a mezzanotte si ritrova la carrozza trasformata in zucca. Sulla Francia in crisi si potrebbero scrivere racconti tragicomici, pièces teatrali, romanzi. E per

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 