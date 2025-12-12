la nipote di le pen

Marion Maréchal: «C’è già una maggioranza Giorgia». Il reset trumpiano dell’Ue

(Marine Le Pen e la nipote Marion Maréchal. Foto X/M.Mar)
Francesca De Benedetti
12 dicembre 2025 • 05:00

«Con Meloni siamo già una contro-maggioranza, se si aggiunge la Francia l’Ue balla». dice Maréchal a Domani. La strategia di sicurezza trumpiana predica lo stesso ritorno alle nazioni degli orbaniani d’Europa. Che «con Giorgia e Marine» passano ai fatti

«La maggioranza Giorgia rimpiazza già la maggioranza Ursula», dice a Domani Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen e madrina della «unione delle destre» da lei predicata; e in effetti ha scommesso sia sull’estrema destra che governa – è alleata di Meloni in Ue – che su quella che vincerà, dato che ha mollato l’ex alleato Éric Zemmour pur di tornare nell’orbita elettorale della zia. «Sono ottimista», spiega Maréchal a margine delle “vacanze romane” dei Conservatori europei (gli study days di Ec

