il voto all’europarlamento

L’Ue svolta a destra: il Ppe fa squadra coi Patrioti per spingere la deregulation

(Ursula von der Leyen e il capogruppo del Ppe Weber. Foto Epa/Ansa)
(Ursula von der Leyen e il capogruppo del Ppe Weber. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
13 novembre 2025 • 20:41Aggiornato, 13 novembre 2025 • 20:42

Boicottata la vecchia maggioranza: i Popolari votano con l’estrema destra, tutti compresi, da Meloni a Orbán. Il pacchetto ”Omnibus” serve a piegare le regole europee, come piace anche a Trump

È la tempesta perfetta contro l’Europa. Travestito con un nomignolo che pare fatto apposta per passare inosservato all’opinione pubblica, «omnibus», respingente e insidioso quanto un «milleproroghe», è in corso un attacco a regole e diritti europei conquistati dalla società civile con anni di battaglie. E l’attacco, a dispetto della retorica di Ursula von der Leyen, viene da dentro, dal centro dell’Ue: è la sua famiglia politica, i Popolari europei, a cooperare con l’estrema destra – Meloni, Orb

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 