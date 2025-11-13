L’Ue svolta a destra: il Ppe fa squadra coi Patrioti per spingere la deregulation

true false

È la tempesta perfetta contro l’Europa. Travestito con un nomignolo che pare fatto apposta per passare inosservato all’opinione pubblica, «omnibus», respingente e insidioso quanto un «milleproroghe», è in corso un attacco a regole e diritti europei conquistati dalla società civile con anni di battaglie. E l’attacco, a dispetto della retorica di Ursula von der Leyen, viene da dentro, dal centro dell’Ue: è la sua famiglia politica, i Popolari europei, a cooperare con l’estrema destra – Meloni, Orb