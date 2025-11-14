miliardi ed elezioni

Lo «scudo» illiberale: Trump mette i dollari per salvare Orbán, una mina per l’Ue

Francesca De Benedetti
14 novembre 2025 • 18:57

L’autocrate ungherese ha ottenuto dalla Casa Bianca una «garanzia finanziaria permanente e illimitata»: il supporto in vista delle elezioni di aprile non è solo politico ma finanziario. Così l’apripista illiberale introduce in Europa lo “schema argentino”. E una doppia dipendenza

Viktor Orbán è convinto di averla spuntata ancora una volta: certo, mai come alle prossime elezioni rischia di perdere la poltrona, ma con la Casa Bianca ha concordato ben più che un vago supporto politico. In ginocchio da Donald Trump, l’autocrate ungherese ha ottenuto da lui un’assicurazione finanziaria. Lo scudo d’oro «Già qualche mese fa, prima che venissero in superficie le prime increspature tra il presidente Usa ed Elon Musk, il governo Orbán ha tentato un abboccamento con il ricchissim

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 