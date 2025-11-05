«fight club»

Dal controllo dei media ai deepfake: Orbán teme il voto e fa il turbo-illiberale

Francesca De Benedetti
05 novembre 2025 • 20:07

La cerchia orbaniana compra Blikk e un gruppo di testate. Il controllo sull’informazione va oltre la già nota presa dei media, si fa più aggressivo: col competitor Magyar in testa nei sondaggi, il premier ricorre a video manipolati con l’IA, impazza su Tiktok e intruppa «guerrieri digitali» 

Quando è tornato al potere in Ungheria, nel 2010, Viktor Orbán ha cominciato la presa dei media. Ora che rischia di perdere il potere, ad aprile, l’autocrate rende ancor più aggressiva la sua strategia: non si limita ad aumentare il controllo sui media, come ha appena fatto con il quotidiano Blikk, o a sconfinare nei Balcani, come ha già fatto da anni. Mette mano ai media seguiti a Bruxelles, cioè dall’establishment Ue; e non si ferma ai media tradizionali. Fa di tutto per sfondare su TikTok e i

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 