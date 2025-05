“La famiglia prima di tutto”, dicono i sovranisti. A quanto pare il motto vale anche quando si tratta di arricchirsi: in Ungheria, sin dagli anni Novanta, la fortuna (che non è cieca) ha baciato prima il padre, poi il genero e l’amico d’infanzia del premier. Dall’azienda Elios agli hotel di lusso, guida speciale a una Budapest orbanizzata

La famiglia prima di tutto, dicono i sovranisti. Quello che non raccontano è che la famiglia – quella di Viktor Orbán per cominciare – viene prima anche per gli affari. Il genero del primo ministro ungherese è diventato a poco più di trent’anni uno degli uomini più ricchi del paese.

Non che il più ricco in assoluto non abbia pure a che fare con il leader di Fidesz: trattasi del sodale Lőrinc Mészáros, legato anche tramite affari alla famiglia del premier.

Guida all’autocrazia

La presa di Orbán sull’Ungheria è talmente forte che ormai la capitale è a sua immagine. Basti pensare a uno dei principali punti di attrazione turistica: tutte le guide di viaggio consigliano i bagni alle terme di Gellért, ma non basta. Serve sapere che la famiglia del premier ha messo le mani pure sul Gellért Hotel. Ráhel Orbán – figlia maggiore del leader– punta ai turisti asiatici e a inaugurare la struttura, restaurata a lusso, col nome di Mandarin Oriental Gellért entro due anni; il tutto sotto il cappello del gruppo BDPST, il cui principale azionista è il marito di Ráhel e genero di Orbán, ovvero István Tiborcz.

Che si tratti di Buda o di Pest, svariati hotel della città portano il timbro di BDPST. A novembre, quando l’Ungheria aveva la presidenza di turno dell’Ue e nella capitale si è svolto il summit dei leader, a questi ultimi è stato caldamente suggerito di pernottare in hotel legati alla famiglia; chi aveva scelto altre opzioni, come il premier finlandese Orpo, è stato comunque reindirizzato all’hotel Dorothea, del genero orbaniano.

La pervasività del sistema si vede in ogni isolato. Una volta attraversato il ponte Elisabetta, se ci si incammina verso il centro, in una delle parti più lussuose di Pest, si noterà un palazzo elegantissimo con la scritta Párisi Udvar. Dalla porta a vetri si vede un passaggio meraviglioso: gli ungheresi ricordano “il giardino di Parigi” come luogo aperto e pubblico, prima che finisse inglobato nell’hotel extra lusso a portata solo di clienti straricchi.

La famiglia prima di tutto

EPA

Pubblico patrimonio e affare privato, politica e affari si incrociano sin dagli esordi della leadership di Viktor Orbán.

Quando ancora si presenta come un brillante liberale, negli anni Novanta, la possibilità per Fidesz di ottenere dallo stato una sede di partito si traduce ben presto nel passaggio di quella sede al padre di Orbán stesso (Győző). Col passare degli anni (e dei governi Orbán) quell’intreccio diventa sempre più stretto ed esclusivo, al punto che Viktor Orbán finisce per far la guerra ed estromettere dal sistema il vero ideatore originario, l’uomo d’affari Lajos Simicska: ormai la presa del premier sul paese è così forte che non c’è spazio per qualcuno che ne condivida il potere di gestione. Lőrinc Mészáros – compagno di scuola del premier, una volta installatore di impianti a gas e oggi il più ricco del paese, col patrimonio che nell’ultimo anno si è raddoppiato – viene considerato una testa di legno, anche se il premier ha sempre detto di non averne. «Abbiamo ragione di credere che il vero uomo più ricco del paese sia Viktor Orbán, anche se usa prestanome per distribuire la sua ricchezza», avverte da anni l’opposizione (qui, Viktor Szigetvári).

Il genero del premier, che ha sposato Ráhel nel 2013, ha visto le proprie sorti ribaltarsi: la sua azienda Elios ha accumulato un appalto dopo l’altro (installava luci led nei vari comuni) finché l’ufficio europeo antifrode – interessato perché l’Ue avrebbe finanziato in parte le commesse – si è accorto che qualcosa non tornava. Anche i cronisti indipendenti hanno rintracciato anomalie: le gare d’appalto erano concepite, nei tempi e nelle richieste, per prevedere quel vincitore. Una decina di anni fa Tiborcz ha quindi mollato Elios per dedicarsi al real estate e a BDPST. Ma anche lì – tra prestiti statali ed esenzioni fiscali – la fortuna, di solito cieca, pare vederci benissimo.

© Riproduzione riservata