Questa domenica la Romania torna al voto per il primo turno delle elezioni presidenziali, che si era già svolto a novembre portando in testa il controverso Călin Georgescu, prima che il voto finisse annullato e Georgescu stesso escluso dalla competizione.

Ci risiamo, quindi. E queste sono a tutti gli effetti post-elezioni: le ri-elezioni dopo le elezioni, svolte in un clima di post-verità. Persino l’impatto di questo voto prescinde per certi versi dai fatti, come si è visto quando Elon Musk, J.D.Vance e i trumpiani dentro e fuori dagli Usa hanno strumentalizzato il caso delle elezioni annullate per lanciare – oltre all’estrema destra – anche un affondo contro l’Unione europea. Non è stata Bruxelles a spazzar via il voto, così come non basta l’etichetta di filorusso per inquadrare il successo di Georgescu, l’opacità di finanziamenti e legami, incluse le affinità con il legionarismo (fascismo romeno) più estremo.

A oggi, l’unica certezza è che per George Simion – leader di Aur, alleato di Giorgia Meloni all’Europarlamento e amico pure della Lega – questo è il migliore dei mondi elettorali possibili: con il controverso Călin Georgescu ormai escluso dalla corsa, Simion è pronto a ereditarne il consenso. L’operazione è stata arguta: oltre alla sintonia politica tra due figure entrambe di estrema destra, il leader di Aur ha esibito il proprio appoggio al candidato controverso scommettendo sul futuro prossimo e rinsaldando l’asse sia con Georgescu stesso che con Anamaria Gavrilă, fondatrice del Partidul Oamenilor Tineri (Pot), il neonato “partito dei giovani” filo Georgescu che si è strutturato anche sui territori in modo fulmineo (secondo il politologo Claudiu Tufiš, «questi effetti si vedono quando c’è dietro un attore straniero o i servizi»). Quando l’esclusione di Georgescu è stata ufficializzata, Simion era già pronto a ricevere da lui il testimone: non si candida solo alla vittoria, ma alla rivincita; in cambio ha già promesso «qualsiasi incarico lui voglia» all’ex candidato escluso.

Dall’Arcangelo a Trump

Se è vero che in generale il caso delle presidenziali romene è un innesto di vecchie eredità e tattiche ultramoderne – in un paese che risente ancora del pesantissimo ruolo della polizia segreta e di una evidente corruzione della classe politica, le quali si intrecciano però con l’ultracontemporaneo abuso di social network e fake news – questo intreccio tra passato e futuro è particolarmente evidente nel profilo politico di George Simion. Al netto degli esclusi dalla corsa, nessuno quanto lui prova a tenere insieme l’Arcangelo Michele (cioè il vecchio fascismo legionarista) e Donald Trump (la contemporaneità dell’estrema destra), il nazionalismo dei villaggi rurali e l’imperativo globale del “Maga”.

Basti osservare, come fa lo storico esperto di Romania Francesco Magno, che «quando Simion si è sposato, nel 2022, ha scelto di emulare persino nel vestiario il matrimonio di Corneliu Zelea Codreanu», fondatore della Legione dell'Arcangelo Michele, l’organizzazione fascista romena del secolo scorso. Il nome stesso del partito, Alianța pentru Unirea Românilor (Aur), porta con sé l’idea di una grande Romania – «dal Tibisco al Nistro», i due fiumi – che si estende verso la Moldavia.

Questo stesso apparato ideologico (e le annesse tensioni retoriche antiungheresi) ha fatto sì che Aur e Fidesz si collocassero in due gruppi diversi all’Europarlamento (Simion con Meloni nei Conservatori e Orbán con Salvini e Le Pen nei Patrioti), nonostante le molte affinità e gli intrecci che tuttora persistono tra il partito romeno e la Lega.

A dispetto delle dichiarazioni del capogruppo meloniano di Ecr, Nicola Procaccini, che al momento dell’ingresso di Aur nel gruppo aveva sostenuto l’impegno degli eurodeputati romeni a seguire una linea pro Ucraina, in realtà il partito di Simion si è spesso dissociato nei voti all’Europarlamento e tuttora, in campagna elettorale, il leader si esprime contro gli aiuti a Kiev.

Quando si tratta di esibire posizioni in pubblico, ad ogni modo, il candidato alla presidenza preferisce indossare il cappello trumpiano piuttosto che sventolare la bandiera filorussa. Proprio Aur aveva organizzato a fine gennaio, in una sala brussellese dell’Europarlamento, l’evento “Mega2025”. Si era trattato anche di una mossa dei melonian-conservatori per non lasciare ai competitor Patrioti – e al loro raduno “Mega” di febbraio – l’anteprima europea.

I candidati alle post-elezioni

Mai quanto ora, per il leader di Aur l’orizzonte della presidenza della Repubblica di Romania appare vicino. Ma questa è appunto l’unica certezza: neppure i sondaggi che lo danno in testa possono essere ritenuti affidabili dopo che hanno vistosamente ignorato l’ascesa di Georgescu. In questo ciclo elettorale arrivare alla verità è ancora più arduo che scommettere su un vincitore: partiti corrotti, influenza dei servizi, interferenze, sgambetti, tentativi di screditare gli avversari. Niente è come sembra: basti vedere il fact checking dei dibattiti tv tra i candidati (ai quali Simion si sottrae).

L’ex giornalista Elena Lasconi, che nel voto poi annullato era arrivata dopo Georgescu, è tuttora candidata, ma abbandonata dal suo stesso partito, l’Usr, che invece della propria presidente preferisce supportare il proprio fondatore, il sindaco di Bucarest Nicușor Dan, scommettendo che possa raccogliere più consensi. Negli ultimi giorni, Lasconi ha pubblicato alcune foto sostenendo che Dan fosse in combutta coi servizi e con Victor Ponta, pure lui in corsa, stavolta sotto le vesti di «Trump romeno»; Ponta è effettivamente una figura controversa e che ha legami coi servizi, è stato premier (all’epoca con il partito socialdemocratico, dal quale è stato di recente espulso) e ha dovuto dimettersi proprio per gli scandali. Ma Dan ha negato tutto, anche la veridicità delle foto, denunciando Lasconi: i due candidati europeisti sono ai ferri corti.

Garbuglio che può avvantaggiare Crin Antonescu, figura non senza ombre. Dopo il voto cancellato, il Pnl (letteralmente “liberale”, ma orientato a destra e membro del Ppe) ha fatto appello all’unità anti Mosca ottenendo che il proprio ex leader Antonescu si candidasse col sostegno pure dei socialdemocratici (Psd). Già anni fa, da leader del Pnl, Antonescu aveva stretto col Psd una coalizione ad excludendum per espellere dalla scena il comune avversario. Lo scorso dicembre, l’agenzia nazionale romena che si occupa dei controlli fiscali ha scoperto che proprio il Pnl aveva finanziato una campagna TikTok pro Georgescu.

