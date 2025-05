Non è tanto la fine del primo turno delle elezioni presidenziali romene, quanto l’implosione di un sistema: le elezioni che si sono svolte domenica in Romania attestano i perdenti ancor più che i vincitori. Le dimissioni annunciate questo lunedì dal primo ministro Marcel Ciolacu sono l’ennesima conferma della frana politica in corso. Politica e geopolitica, se si considera il posizionamento strategico della Romania, soglia orientale d’Europa, base Nato e affaccio sul Mar Nero.

Verso il duello del 18

Se è vero che i sondaggi romeni ci hanno abituati alle montagne russe (avevano del tutto ignorato Călin Georgescu prima che arrivasse in testa alle presidenziali 2024 poi annullate), stavolta la vittoria di George Simion era prevedibile e prevista: il leader dell’estrema destra di Aur, alleato di Meloni nei Conservatori europei e amico della Lega, ha costruito sapientemente la propria ascesa e ha utilizzato l’esclusione di Georgescu come trampolino per il gran salto finale. Dopo essersi espresso in suo supporto, si è candidato a portarne avanti il percorso (e a raccoglierne i voti) quando il sodale è rimasto escluso dalla corsa.

Quel che le rilevazioni avevano sottostimato è semmai la portata del suo successo elettorale – non il trenta ma persino oltre il 40 per cento – e di converso l’insuccesso dei partiti che finora hanno governato il paese. A sfidare Simion nel secondo turno del 18 maggio sarà non a caso una figura che si è presentata da indipendente: il matematico e attivista Nicușor Dan, filo Ue, che in passato aveva fondato Usr, si era sganciato da etichette di partito – usando solo la giacca di sindaco di Bucarest – prima di correre per la presidenza e superare il venti per cento. In realtà Usr aveva comunque preferito Dan a Elena Lasconi, che nel primo turno del 2024 era arrivata seconda ma stavolta ha fatto flop.

Un disastro politico

Tuttavia il disastro politico più fragoroso riguarda i partiti che finora hanno condiviso la coalizione di governo: i socialdemocratici (Psd) di Ciolacu, dai quali Victor Ponta si è sganciato per candidarsi lui; il Pnl (orientato a destra e membro del Ppe) e l’Udmr (partito magiaro di orientamento orbaniano). Dopo il successo di Georgescu, il trio di partiti si era alleato anche per le presidenziali, sotto il nome – piuttosto controverso – di Crin Antonescu. Anche il fallimento elettorale porta il suo nome: «Il perimetro della coalizione avrebbe dovuto essere almeno al trenta per cento, non attorno al venti come è accaduto», commenta Stefano Bottoni.

Secondo lo storico dell’Europa orientale, «i successi di Georgescu e Simion trovano una spiegazione più profonda nella cattiva qualità del sistema democratico post 1989». Dopo l’esclusione di Georgescu, il lasso di tempo «che il sistema avrebbe potuto quantomeno utilizzare per dare nuovo slancio a una governance democratica è stato invece sprecato», restituendo l’immagine di «una crisi che forse è irreversibile». Il tempo c'era, «ma non un vero piano b».

Il fatto che Ciolacu abbia annunciato le proprie dimissioni da premier attesta l’implosione in corso, mentre Simion scalpita e allarga le sue ambizioni dalla presidenza alla possibilità di un controllo anche sul governo. Ciolacu prevede che «il futuro presidente, una volta eletto il 18 maggio, deciderà insieme ai partiti che potranno creare una maggioranza in parlamento chi governerà e chi sarà primo ministro».

Come ricorda Bottoni, in Romania il presidente ha un ruolo non solo formale. Cosa aspettarsi allora? «Quando un sistema crolla, implode, si rannicchia su se stesso, il punto è cosa verrà dopo», si interroga lo storico. Nella visione di Simion – che ammicca alla Russia nel voler fermare gli aiuti a Kiev e ostenta vicinanza a Donald Trump – la Romania «diventa un grande esperimento geopolitico tra est e ovest, dove quello filoautocratico diventa il linguaggio comune tra Mosca e Washington».

