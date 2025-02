«In un’era di conflitti e intensa competizione, servono trusted friends, amici comprovati». Ursula von der Leyen è in India, questo venerdì incontra Narendra Modi. Lavora a nuove sponde commerciali, cerca «amici fidati», il che è un modo sin troppo delicato per sottintendere che gli Usa non siano più fidati.

Ma sia chiaro: per la presidente di Commissione europea restano i principali partner, non importa quanti schiaffi tirino. Dato che Bruxelles ha competenza esclusiva in fatto di accordi commerciali, usa questa leva – trattare con l’India, cercare un qualche contatto con la Cina – ma è una via lenta e non basta, mentre Donald Trump procede per sfondamento.

Dazi e assalto trumpiano

«Non ci piace come l’Ue tratta le nostre aziende, avremo dazi reciproci con l’Ue, dato che è dura con noi sul versante commerciale»: pure davanti al conciliante Keir Starmer, questo giovedì alla Casa Bianca, il presidente Usa ha insistito sui dazi contro il mercato comune europeo.

Ormai gli Stati Uniti e l’Europa si trovano a un oceano di distanza anche soltanto per il modo di relazionarsi: tanto gli europei provano a mitigare, quanto Donald Trump non esita a infierire. A neanche qualche ora di distanza dalla missione-seduzione di Emmanuel Macron alla Casa Bianca, da Washington è partita l’ennesima strillata sui dazi anti Ue al 25 per cento, con presa per i fondelli incorporata («gli europei ci vogliono fregare»).

La guerra di Trump non risparmia nessuno: a Canada e Messico, che avevano tentato il negoziato, ha ribadito questo giovedì che il 4 marzo i dazi entreranno in vigore, mentre alla Cina, il principale antagonista per gli Usa, ha aggiunto un altro dieci per cento. E agli europei che si ostinano a dialogare come se venissero ascoltati, il presidente-affarista non ha risparmiato pure l’ulteriore distruzione pubblica di quell’unico pugno di speranza che l’Eliseo aveva stretto in mano davanti ai cronisti lunedì, ovvero l’idea di aver ottenuto il «backstop», un ruolo di deterrenza Usa per dare garanzie di sicurezza a Kiev.

Per quella stessa sicurezza Volodymyr Zelensky si era convinto poche ore dopo a finalizzare un accordo sulle risorse e ad andare a firmarlo questo venerdì alla Casa Bianca, anche se in quell’accordo una garanzia di sicurezza non c’era, e con quello stesso obiettivo dichiarato è andato questo giovedì da Trump pure Keir Starmer, un leader che in passato nel partito laburista aveva risvegliato i sogni europeisti di alcuni e che mostra la sua reale pasta politica: sostiene in pieno ciclone trumpiano di «non voler scegliere tra Ue e Usa».

Non è l’unico a coltivare illusioni: persino Kaja Kallas, l’alta rappresentante Ue che Marco Rubio ha fatto andare a Washington a vuoto, continua a dire alla Cnn che «non vogliamo litigare coi nostri amici».

Ma Trump non è solo un negoziatore dai modi bruschi, che lancia cento per ottenere ottanta. Il punto è anche e soprattutto cosa vuole davvero ottenere. Le pratiche politiche e discorsive del presidente e dei suoi strettissimi – da Musk a Vance – sono improntate all’umiliazione e alla disgregazione della controparte, sempre che la riconoscano come tale: Ursula von der Leyen alla Casa Bianca non è ancora stata ricevuta, nonostante abbia cercato l’incontro; Kallas, ciò che più somiglia a un ministro degli Esteri dell’Ue, è stata snobbata. Pure negli Stati Uniti gli osservatori più acuti notano che Trump mina alle fondamenta il progetto politico europeo: «Ci si chiede ormai se l’obiettivo reale di questo atteggiamento antagonistico dell’amministrazione Usa non sia forse la distruzione stessa dell’Unione europea», scriveva questo giovedì Steven Erlanger, il principale corrispondente diplomatico per l’Europa del New York Times. E già una settimana fa il Wall Street Journal si domandava se, invece di sganciare la Russia dalla Cina, Trump non stesse piuttosto facendo a pezzi l’occidente stesso. Di fronte a un così radicale stravolgimento dell'ordine internazionale, perfettamente in linea con l’attacco in corso dentro gli Usa a stato di diritto ed equilibrio fra poteri, le mosse degli europei hanno l’aspetto di una briciola davanti a una valanga.

Il commercio come leva

Oltre a ventilare contromisure proporzionate da settimane, la principale risposta che Ursula von der Leyen ha dato all’ennesimo annuncio sui dazi di Donald Trump è quella di farsi trovare in India. Cercare altre sponde commerciali è davvero una delle poche iniziative concrete della Commissione europea per reagire al martellante attacco del nuovo inquilino della Casa Bianca contro l’Ue. Von der Leyen sa che, proprio come fu per Jean-Claude Juncker, il fatto che la Commissione abbia competenza esclusiva per il commercio dell’Ue deve costringere Trump a tenere Bruxelles – e quindi lei – in considerazione.

Oltre a Narendra Modi e al governo indiano, con il quale questo venerdì non solo la presidente, ma il suo collegio tesserà una cooperazione, Bruxelles cerca pure – timidamente – di riallacciare un contatto anche con la Cina, dalla quale si era allontanata anche su spinta degli Usa. A marzo il commissario competente volerà a Pechino per lavorare a una mediazione riguardo ai dazi sulle auto elettriche, una mossa che l’Ue aveva scagliato in direzione dell’Asia ma che rivede oggi sotto una nuova luce: in fin dei conti entrambi i versanti vengono trascinati in una guerra commerciale lanciata dalla Casa Bianca contro mezzo globo. La Commissione ha affollato l’agenda di primavera con viaggi anche a Singapore, in Asia Centrale… In attesa di esser presa in considerazione dalla Casa Bianca, si suppone.

