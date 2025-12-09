merz balla da solo

«Leader europei deboli»: Trump infierisce sull’Ue, che si lascia bullizzare

Francesca De Benedetti
09 dicembre 2025 • 20:51

Altre bastonate dal presidente Usa, che spintona l’Europa per cambiare a suo vantaggio i rapporti di forza. Mentre Merz si preoccupa che «gli Usa scelgano almeno la Germania» come partner, Meloni incontra Zelensky e sogna l’idillio transatlantico. L’Ue fa il vaso di coccio

«Mi chiamano Paparino. Mi pagano il 5 per cento e presumo che diano quel che mandiamo all’Ucraina, but, uh, Europe is being destroyed», dice Donald Trump in un’intervista a Politico. Evoca quel «daddy» adulatorio del segretario Nato Rutte, nei giorni estivi del summit dell’Aia. Ma «l’Europa – uh – nel frattempo viene distrutta». Insomma più i leader europei scelgono il basso profilo – se così si vuol chiamare il subire silenzioso, come vasi di coccio tra vasi di ferro – più Trump tratta l’Europa

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 