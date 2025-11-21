«Il piano Usa? È un inizio». Gli europei alle strette pagano il conto a Trump

Merz, Macron e Starmer fanno buon viso a cattivo gioco. Ma il gioco di Trump è davvero cattivo: dovremmo pagare noi per le garanzie di sicurezza Usa e persino per i profitti che gli americani prevedono di fare in Ucraina. Cè da dubitare che gli europei – se non i leader, almeno i cittadini – metterebbero la firma

true false

Ancora una volta è la Casa Bianca a dettare le accelerazioni sul dossier ucraino. L’Europa si agita di conseguenza: questo venerdì la conferenza stampa di Ursula von der Leyen e António Costa dal G20, dove sabato i leader europei faranno il punto; e la ridda di telefonate, il coordinamento a tre fra Germania, Francia e Regno Unito, la seconda cerchia di coordinamento con altri paesi tra cui il nostro, le interlocuzioni di leader e vertici europei con Volodymyr Zelensky. Pure una telefonata tra F