la mossa guidata da weber

In Ue le destre «scudano» il governo Meloni: salta la missione sullo stato di diritto

(Giorgia Meloni. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
20 novembre 2025 • 20:07

Manfred Weber, il leader del Ppe, antesignano della normalizzazione della destra estrema in Europa, ha forzato la mano in conferenza dei capigruppo per far saltare il viaggio concordato dagli europarlamentari in Italia per monitorare la rule of law nel paese  

«Shielding Meloni». Lo scudo dei Popolari europei per coprire Giorgia Meloni: su questo apriva la newsletter del giovedì di Politico, con la quale si sveglia l'establishment Ue. «Il Ppe, contando per questa manovra sul supporto di destra ed estrema destra, ha bloccato una missione che gli europarlamentari pianificavano di svolgere in Italia per verificare le condizioni dello stato di diritto nel paese».  La mossa è rivelatrice di dinamiche in corso da anni: il leader del Ppe, Manfred Weber, ha a

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 