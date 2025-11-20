In Ue le destre «scudano» il governo Meloni: salta la missione sullo stato di diritto

Manfred Weber, il leader del Ppe, antesignano della normalizzazione della destra estrema in Europa, ha forzato la mano in conferenza dei capigruppo per far saltare il viaggio concordato dagli europarlamentari in Italia per monitorare la rule of law nel paese

«Shielding Meloni». Lo scudo dei Popolari europei per coprire Giorgia Meloni: su questo apriva la newsletter del giovedì di Politico, con la quale si sveglia l'establishment Ue. «Il Ppe, contando per questa manovra sul supporto di destra ed estrema destra, ha bloccato una missione che gli europarlamentari pianificavano di svolgere in Italia per verificare le condizioni dello stato di diritto nel paese». La mossa è rivelatrice di dinamiche in corso da anni: il leader del Ppe, Manfred Weber, ha a