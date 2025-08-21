Non è solo il 15 per cento di dazi per gli europei o la beffa per il governo Meloni. La dichiarazione Usa-Ue sul commercio, finalmente ufficiale, certifica la distanza oceanica davvero, tra una classe dirigente europea pronta ad assecondare Trump, comprare armi Usa, fare sconti alle multinazionali, abbandonare ogni leva negoziale, e la sponda americana: non esita a esporre l’Europa alle intemperie. Il patto transatlantico è il primo passo – un accordo di massima, «non la fine ma l’inizio» come ha detto la Commissione – verso una dipendenza strategica asimmetrica. Difesa, energia, tecnologie del futuro, scontro con la Cina: Bruxelles ci mette nelle mani del tycoon.

Cosa c’è di nuovo

Ci è voluto quasi un mese perché Trump mettesse la firma sull’accordo che von der Leyen aveva dato per concluso in Scozia; ci è voluto il passaggio dei leader europei alla Casa Bianca come in processione a Canossa. E quando finalmente il via libera del tycoon è arrivato, ecco che lui nelle stesse ore dà segnali – pure a Mosca – di disimpegno sulle sorti d’Europa. Questo sarebbe il «contributo Usa alle garanzie di sicurezza» vantato dai leader? Questi sarebbero quelli che von der Leyen ha definito poche ore fa «i migliori termini possibili» per un accordo commerciale?

Riavvolgiamo il nastro: su spinta di governi come quello tedesco (preoccupato per il suo settore auto) e italiano (pieno di premure per Trump), la Commissione – che ha negoziato disarmata, disinnescando deliberatamente ogni leva a sua disposizione – ha accettato dagli Usa un 15 per cento di dazi generalizzato, sotto l’alibi del precedente giapponese, sperando così di veder scendere i dazi sulle auto. Ma dopo la stretta di mano scozzese, la Casa Bianca non ha affatto eseguito la sforbiciata sul settore auto, che paga il 27,5. Anche le quote (esenzioni) per salvare almeno in parte acciaio e alluminio, che pagano dazi stratosferici, non sono state accordate (nonostante le trasferte a Washington dell’esecutivo tedesco, vicepremier incluso). Anzi: Trump ha minacciato dazi al 35 per cento se gli europei non spenderanno centinaia di miliardi in Usa e si è tenuto il «framework agreement» (l’accordo di principio) nel cassetto senza firmarlo per giorni; nel frattempo ha messo gli europei alla prova del progressivo abbandono Usa sull’Ucraina (armi che pagheremo noi e vago supporto a parte). Dopo un passaggio dei leader alla Casa Bianca, soltanto questo giovedì la Commissione ha potuto ufficializzare la dichiarazione congiunta.

Il commissario-negoziatore Maroš Šefčovič si è presentato ai cronisti sventolando che «ci sarà un tetto del 15 per cento di dazi che include svariati settori: auto, farmaceutica, legname». Stando a lui «siamo i partner che hanno ottenuto l’accordo migliore dagli Usa» e «anche i dazi sulle auto caleranno al 15, retroattivamente dal 1 agosto». In realtà la conclusione secca è sua: la dichiarazione in maniera più subdola statuisce che «quando l’Ue avrà introdotto formalmente le proposte legislative per ridurre i dazi agli Usa, a quel punto gli Usa ridurranno i dazi sulle auto».

E qui vien fuori che quell’accordo «dazi zero» che von der Leyen presentava come obiettivo mesi fa è in realtà dazi zero per gli Usa: «L’Ue si impegna a eliminare dazi su tutti i prodotti industriali Usa e a fornire un accesso preferenziale al mercato per un ampio ventaglio di prodotti agricoli e ittici statunitensi, incluso cibo processato» e altri prodotti. Nessuno sconto arriva dagli Usa, invece, per i nostri prodotti agricoli. Beffato il governo Meloni, che aveva osteggiato le contromisure Ue (mai attivate), ottenendo pure di spuntare da quella lista il bourbon per non irritare gli americani, ma ora si ritrova coi dazi invariati su vino e liquori. «Siamo penalizzati», s’infuria Coldiretti; «ci impegniamo sull’agroalimentare», fa promesse Chigi. Pure i dazi su acciaio e alluminio restano alle stelle, salvo eventuali quote future e strategie comuni anti-cinesi. La più grande vittoria di Trump, tuttavia, non sono i dazi, ma la crescente dipendenza Ue verso gli Usa; è la più grave asimmetria.

Il futuro a Trump

I 600 miliardi che le aziende europee dovranno investire negli Usa entro il 2028 finiscono nella dichiarazione. Su molto altro – armi, tecnologie cruciali, geopolitica, clima – l’establishment europeo mette nelle mani di Trump il nostro futuro. Parla l’accordo: «L’Ue pianifica di aumentare in modo corposo l’acquisto di strumentazioni militari dagli Usa, il che riflette la priorità strategica di radicare la cooperazione industriale transatlantica, rafforzare l’interoperabilità Nato e equipaggiare gli alleati europei con le più avanzate tecnologie». Altro che autonomia strategica europea. Assaggi ci sono già: la Nato (europei inclusi) che paga il trumpiano Peter Thiel (Palantir) per la sua intelligenza artificiale a uso militare; la neonata Prioritized Ukraine Requirement List, lista di armi Usa per Kiev che pagano gli europei. La dipendenza dalle tecnologie Usa segnerà pure l’industria Ue.

Poi Bruxelles asseconda Trump nel suo smantellamento climatico: la Commissione si impegna a «più flessibilità» su Cbam (la tassa sulle emissioni alla frontiera) e ad acquistare combustibili fossili. «L’Ue si rifornirà con gas naturale liquefatto, petrolio e nucleare per 750 miliardi entro il 2028». Come se non bastasse, oltre ad aver già garantito a Big Tech di schivare tasse (sia in sede di G7 che di bilancio europeo), l’Ue «comprerà almeno 40 miliardi di chip per l’intelligenza artificiale. Se questo è il migliore dei mondi – e dei «termini» – possibili per von der Leyen, a Trump è stata svenduta anche la visione del futuro.

