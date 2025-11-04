le pagelle della commissione

Von der Leyen promuove Rama nell’Ue. L’ingresso di Kiev è pieno di ostacoli

Francesca De Benedetti
04 novembre 2025 • 20:06

Nei report annuali sull’allargamento, il Montenegro è primo: va verso l’adesione nel 2026. «Inedito vento a favore» per l’Albania in tempi di «soluzioni innovative» sui migranti. Zelensky paga i pasticci sull’anticorruzione. I nodi politici sono solo rinviati (o aggirati) dalla Commissione

Nella foto di classe dei paesi in via di adesione all’Ue, il Montenegro è ritenuto dalla Commissione il più vicino al diploma, mentre l’Albania di Edi Rama, prestatosi alle «soluzioni innovative» di Meloni e von der Leyen sui migranti, gode di un «unprecedented momentum» (inedito vento a favore), dice l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Quanto a Ursula von der Leyen, lo ha ribadito lunedì, dopo una telefonata con Zelensky e alla vigilia della pubblicazione: «Il pacchetto sull’allargamento cite

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 